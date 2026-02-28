La Ternana formato Subbuteo: dettaglio, cuore e speranza. Undici miniature per un sogno chiamato Serie B

di GILBERTO SCALABRINI

Terni, 28 feb. 2026 – C’è chi la Ternana la tifa allo stadio. E chi, come Marco Perotti, se la porta in giro per l’Italia… in miniatura. Ternano doc, cresciuto a pane e rossoverde, Perotti è da anni protagonista sui panni verdi dei tornei agonistici Fisct, dopo aver iniziato a giocare con la Ternana di mister Viciani, quella della prima storica Serie A delle Fere, la prima squadra umbra a conquistare la massima serie. Un’eredità pesante, che lui ha trasformato in passione e appartenenza.

Oggi, tesserato con il club del Taranto, ha deciso di compiere un gesto che va oltre il semplice agonismo: farsi realizzare una Ternana di Subbuteo unica, speciale, cucita su misura. Un omaggio ai cento anni delle Fere, che lo scorso 2 ottobre 2025 hanno celebrato il loro primo secolo di vita.

Per dare forma al progetto si è affidato all’amico Davide Lupo, di Cosenza, anche lui giocatore di calcio da tavolo e artista per passione, capace di trasformare una miniatura in un piccolo capolavoro. È nata così la Ternana versione 2025/2026, realizzata in decals con dettagli maniacali.

Non una squadra qualunque, ma undici rossoverdi in miniatura con tratti riconoscibili: il portiere D’Alterio, la testa rasata di Proietti, la barba di Ferrante, il pizzetto di Meccariello. E poi Pagliari, unico ternano in rosa, Maestrelli, Orellana. Volti e identità riprodotti con precisione, come se stessero per scendere davvero in campo.

A completare l’opera, una scatola celebrativa dedicata al centenario, realizzata da Aldo Vico di Viterbo: un contenitore speciale per custodire quella che, più che una squadra di Subbuteo, è una dichiarazione d’amore.

Perotti la porterà con sé nei tornei in giro per la penisola, con un doppio obiettivo: vincere sul rettangolo verde in miniatura e, magari, portare fortuna alla “vera” Ternana. Già da domenica contro il Campobasso, in una sfida che pesa per la corsa al quarto posto e che potrebbe diventare il primo passo verso il sogno di un ritorno in Serie B a giugno.

L’esordio ufficiale dei rossoverdi in miniatura è fissato per l’8 marzo a Fonte Nuova, Roma, nel torneo di Subbuteo tradizionale Fisct Lazio. Sul panno verde scenderanno undici figurine. Ma dentro, ci sarà un secolo di storia, orgoglio e speranza.

E chissà che, tra un flick e l’altro, non sia proprio quella piccola Ternana a spingere le Fere verso un grande traguardo.