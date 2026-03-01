di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 1 marzo 2026 – La sala rossa di Palazzo Trinci gremita, un brusio fitto di ricordi e strette di mano, l’aria densa di memoria condivisa. In tanti, ieri, hanno voluto esserci alla presentazione di “Una città, storie e cronache di Foligno”, il libro firmato da Roberto Di Meo e Patrizia Peppoloni. Un ritorno alle radici dell’informazione locale, ma anche un atto d’amore verso la città.

«Quando nel 2016 la redazione folignate del quotidiano La Nazione ha chiuso – hanno raccontato gli autori – abbiamo portato via, salvandoli dal macero, album e cartelle pieni di fotografie. Erano pezzi di storia: i grandi avvenimenti, i giorni più duri, la cronaca nera e quella rosa, la Quintana».

Non un semplice archivio polveroso, ma un patrimonio di memoria collettiva strappato all’oblio. Da quelle immagini prende forma un racconto che ha il passo rapido della cronaca e la profondità dello sguardo lungo. Di Meo e Peppoloni ricuciono un’epopea fatta di titoli, notti in redazione, corse contro il tempo. Ritraggono colleghi che hanno fatto scuola, firme che hanno inciso nel tessuto civile della città, e restituiscono volti e storie che hanno segnato un’epoca.

Tra le pagine scorre la trasformazione di Foligno: una città che cambia pelle, cresce, inciampa, si rialza. C’è la politica, con figure simboliche come Maria Rita Lorenzetti, primo e finora unico sindaco donna. C’è la vita quotidiana, raccontata senza filtri. C’è la cronaca, specchio fedele di una comunità che si riconosce nelle proprie ferite e nei propri traguardi.

Ne esce un viaggio serrato tra memoria e attualità, tra bianco e nero e colore, tra carta stampata e coscienza civile. Due penne agili, battagliere, abituate a stare sul pezzo. Due giornalisti di razza che hanno trasformato un archivio salvato all’ultimo istante in un libro che restituisce voce, anima e storia a un’intera città.

