Foligno, 2 marzo 2026 – La conferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio dopo il fallimento della conciliazione in Prefettura successivamente alla proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comune da parte dei sindacati alzano la voce sulla vicenda.

Per Mario Bravi (Pd) “ci troviamo di fronte a fatti inediti, mai verificatisi prima: si profila uno sciopero dei dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione. Nel momento in cui una vertenza arriva dal Prefetto è già una sconfitta. C’è il rischio concreto di creare problemi alla comunità. Ci sono molti fronti aperti, dai servizi scolastici alla situazione dei lavori pubblici con la possibilità che alcuni lavori – faccio l’esempio del ciclodromo di Corvia – non si concludano in tempo con i finanziamenti del Pnrr”.

Maria Frigeri (Patto x Foligno) ha posto l’accento sulla situazione del personale dei nidi sottolineando che “le educatrici hanno avuto contratti a tempo determinato ma, dopo 48 mesi, non sono state garantite le stabilizzazioni. Non c’è stata attenzione. C’è poca cura per un servizio essenziale per la città. Il personale si fa carico di mantenere alta la qualità. Non c’è un vero dialogo ma un monologo”.

Diego Mattioli (Foligno In Comune) ha messo in evidenza il fatto che “la mobilitazione è a difesa della comunità e i servizi hanno una ricaduta sui cittadini. Il sindaco non sembra ascoltare nessuno. Ricordo che ha vinto per 27 voti, la città è divisa. Il suo approccio è da ‘Delenda Carthago’. Per i lavori pubblici, dopo il fatto che ha riguardato il dirigente, ha nominato la comandante della polizia locale e, dopo un mese, si è rimangiato la decisione. E’ una politica allo sbando. E’ importante che ci sia un fronte comune, con la presenza di tutte le forze dell’opposizione. Occorre un approccio diverso, di confronto. Ora si aprono nuovi versanti con la riorganizzazione dove non c’è stata alcuna partecipazione”.

Erano presenti, tra gli altri, anche Maura Franquillo e Rita Barbetti (Pd), rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Foligno Domani.

