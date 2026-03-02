diGILBERTO SCALABRINI

Foligno, 2 marzo 2026 – Il Seicento è tornato a sedersi a tavola. Con l’alzarsi del sipario sul Gareggiare dei Convivi, la Giostra della Quintana ha inaugurato la nuova stagione della competizione gastronomica che chiama i dieci Rioni a misurarsi in una ricostruzione filologica di un banchetto barocco. Tema dell’edizione 2026: “Il Trionfo del Maiale”, omaggio alla ricchezza e alla versatilità di un animale che nel XVII secolo era sovrano tanto sulle mense popolari quanto su quelle nobiliari.

Ad aprire la sfida sabato sera è stato il Rione Ammaniti, guidato dal Priore Federico Fiordiponti. Nella ex chiesa auditorium di Santa Caterina, trasformata per una sera in sala delle meraviglie, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: candele accese sui tavoli e lungo le pareti affrescate a disegnare ombre mobili sulle volte e a restituire il tremolio caldo delle antiche sale barocche. Le tavole riccamente imbandite brillavano di riflessi dorati, mentre flauti, violini e chitarra battente tessevano un sottofondo elegante, quasi a dirigere il ritmo delle portate.

Agli ospiti dell’Ente Giostra, in costume d’epoca con il presidente Domenico Metelli in testa, e ai commensali rigorosamente in maschera, è stato servito un menù che ha raccontato il maiale in tutte le sue declinazioni: pastitelle de carne de porco, torta di carne di maiale, tortelli con ripieno di maiale, costolette, ofelle (involtini di pasta ricca di burro e uova), cavolo alle erbe, frasche cotte “fuoco sotto e sopra” – come le ciaramicole – crema di mele e torta di formaggio. Piatti concepiti come movimenti di un’unica partitura, dove ogni sapore trovava armonia nel successivo.

In cucina, la firma degli chef Cesare Bazzucchi, Francesco Sarti, Simone Turrioni e Marco Altamore; ai calici, la competenza della sommelier Michela Cardinali, chiamata a costruire abbinamenti coerenti con l’epoca e con l’intensità delle preparazioni.

A giudicare l’accuratezza storica, l’allestimento e la qualità enogastronomica, una commissione di alto profilo presieduta dall’architetto Luciano Piermarini, con Piergiorgio Angelini – scrittore e ricercatore enogastronomico, già vicepresidente nazionale AIS e direttore del Centro Studi Marche dell’Accademia Italiana della Cucina – e Marco Servili, sommelier professionista e degustatore ufficiale AIS.

Ma il banchetto è stato anche racconto. «Il nostro progetto – spiega Gabriella Furnari Falanga, responsabile della direzione artistica – prende avvio dai dipinti di Palazzo Trinci, in particolare dalla Sala dei Pianeti e delle Sfere». Da quell’iconografia astrologica, dove Sole, Luna e pianeti si dispongono secondo l’assetto cosmologico, è nata la trama della serata: una festa di carnevale immaginata nella dimora della nobile famiglia folignate degli Scafali, organizzata in onore del cardinale Antonio Barberini. Il porporato, stanco per il viaggio, rinuncia al convito ma invita comunque a celebrare.

Prima del tripudio, però, la scena si è tinta di penitenza. All’ingresso dell’auditorium è apparso frate Silvestro, seguace post mortem del beato Pietro di Foligno, accompagnato da donne vestite di nero in preghiera. Rosari sgranati e canti penitenziali hanno simbolicamente ricondotto il caos pagano entro un ordine morale, tracciando il passaggio dagli eccessi del carnevale all’imminente Quaresima. Un’eredità spirituale che interroga: l’eremita sarà riuscito a guidare gli ospiti verso la purificazione, o il richiamo dei sensi avrà avuto la meglio?

L’edizione 2026 segna anche una svolta organizzativa: per la prima volta il “Gareggiare” si sgancia dai tradizionali mesi di giugno e settembre, anticipandone l’avvio all’ultimo giorno di febbraio per concludersi il 9 maggio. Una scelta strategica, spiegano fonti di Palazzo Candiotti, per valorizzare l’identità autonoma della manifestazione e garantire ai rionali una partecipazione più intensa, lontana da altri impegni quintanari.

Il Presidente Domenico Metelli ha anche annunciato il calendario delle tre giostre in programma quest’anno per celebrare gli ottanta anni della manifestazione: sabato 30 maggio giostra straordinaria in notturna, sabato 13 Giugno in notturna la Sfida e domenica 13 settembre la Rivincita.

Il prossimo appuntamento invece la sfida del Gareggiare dei convivi è fissato per l’8 marzo, quando sarà il Rione Spada a misurarsi con il tema.

(Dal Corriere dell’Umbria)

