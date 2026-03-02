La città degli Emirati nel mirino della rappresaglia iraniana dopo l’attacco Usa-Israele. Spazio aereo chiuso e voli cancellati: il sindaco Fiorucci segue il caso in contatto con le famiglie. La Farnesina invita alla prudenza, Tajani assicura assistenza agli italiani

Perugia, 2 marzo 2026 – Il cielo sopra Dubai si accende di scie e boati, mentre a migliaia di chilometri di distanza Gubbio trattiene il fiato. Nove eugubini sono bloccati nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti, finita nel mirino della rappresaglia iraniana dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. A darne notizia è il sindaco Vittorio Fiorucci, che in queste ore segue con apprensione l’evolversi della situazione.

«In queste ore di grande apprensione – scrive Fiorucci su Facebook – il mio pensiero va con calore e vicinanza ai 9 eugubini bloccati a Dubai, così come a tutti i nostri connazionali che si trovano nella regione del Golfo a causa della chiusura dello spazio aereo e delle difficoltà nei collegamenti aerei in seguito all’escalation di tensioni internazionali». Il primo cittadino fa sapere di essere in contatto costante con le famiglie e con le autorità competenti per monitorare ogni sviluppo. «In questo momento delicato – aggiunge – è fondamentale restare uniti, mantenere la calma e avere fiducia nel lavoro che il Governo e le nostre rappresentanze diplomatiche stanno portando avanti per garantire assistenza e un rientro sicuro a casa».

La crisi è esplosa dopo l’attacco di Usa e Israele contro obiettivi iraniani, culminato – secondo le ricostruzioni – nell’uccisione dell’ayatollah Khamenei. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni verso installazioni militari e obiettivi nell’area del Golfo, compresi Paesi alleati dell’Occidente o sedi di basi americane. Nelle scorse ore alcuni ordigni hanno sorvolato anche gli Emirati Arabi Uniti e la capitale Dubai. Diversi vettori sarebbero stati intercettati dai sistemi di difesa, ma almeno un impatto – o la caduta di detriti – avrebbe interessato un’area turistica della città, lambendo anche hotel simbolo come il Burj Al Arab. Quattro i feriti segnalati, anche in strutture alberghiere. Testimoni parlano di boati ripetuti, caccia in volo, esplosioni nel cielo notturno e colonne di fumo visibili a distanza.

L’escalation ha paralizzato il traffico aereo: migliaia di voli cancellati, aeroporti chiusi, collegamenti sospesi in uno degli snodi più strategici al mondo per le rotte verso Asia e Australia, diventato ancora più centrale dopo la guerra tra Russia e Ucraina. A Dubai i centri commerciali appaiono insolitamente vuoti, il traffico è ridotto, gli hotel ospitano viaggiatori impossibilitati a partire.

Nell’area del Golfo si trovano circa 58 mila italiani, oltre 22 mila nei soli Emirati Arabi Uniti. Non è ancora chiaro quanti umbri siano presenti nella zona. La Farnesina invita i connazionali a non spostarsi, a restare in hotel o nelle proprie abitazioni e ad attendere la riapertura dello spazio aereo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di una situazione di «maggiore incertezza» proprio per Dubai, assicurando però che il consolato è pienamente operativo e che gli italiani nel Paese sono «tutti assistiti e sistemati in alberghi, con tutto garantito dal governo degli Emirati Arabi Uniti».

Intanto, tra le mura di Gubbio, l'attenzione resta puntata su quel tratto di mondo attraversato da sirene e intercettazioni. E su nove concittadini che aspettano solo di poter tornare a casa.

