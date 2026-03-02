di GILBERTO SCALABRINI

Norcia, 2 marzo 2026 – Ieri pomeriggio Norcia si è fermata. Tra i profumi intensi del tartufo e le ultime battute della mostra nazionale di Nero Norcia, la città gremita di turisti ha cambiato ritmo: dagli stand affollati e dalle vie brulicanti l’attenzione si è spostata su un rito antico, carico di memoria e di futuro. L’accensione della fiaccola benedettina.

Non è stata solo una cerimonia. È stato un ritorno alle radici, un gesto che tiene insieme storia e ferite, identità e speranza. Perché Norcia non è una città qualunque: è la terra natia di San Benedetto e di Santa Scolastica, culla di una spiritualità che da qui ha irradiato in tutta Europa un messaggio di equilibrio, lavoro, preghiera e pace.

Le delegazioni di Cassino e Subiaco hanno fatto ingresso con i rispettivi gonfaloni. Per Cassino il sindaco Enzo Salera, per Subiaco il vicesindaco Emanuele Rocchi, accolti dal primo cittadino nursino Giuliano Boccanera. Un incontro suggestivo, quasi un abbraccio simbolico tra le tre città unite dallo stesso padre spirituale: tre storie che si intrecciano nel segno della pace.

L’emozione si è fatta palpabile quando i tedofori, accolti da un lungo applauso, hanno imboccato corso Sertorio. In testa il corteo storico dell’Associazione San Benedetto, seguito dalle altre rappresentanze in costume. Un passaggio solenne, scandito dai passi lenti e dallo sguardo della gente assiepata lungo il salotto buono della città: anziani, famiglie, turisti incuriositi. Tutti testimoni di un momento che andava oltre la cronaca.

Il corteo ha raggiunto la Basilica, riaperta al culto dallo scorso ottobre, segno concreto di una rinascita ancora in cammino dopo il terremoto. Qui l’arcivescovo Renato Boccardo ha richiamato il senso profondo del gesto: «In questa fiaccola di unità e di pace raccogliamo una provocazione che richiama l’impegno di tutti noi per costruire un mondo più giusto. L’accensione non è solo un gesto culturale o folkloristico, ma qualcosa di pienamente umano che segna la coscienza di ciascuno. Vale la pena provarci seguendo la luce di Benedetto: non è solo tradizione, è assunzione di responsabilità».

Subito dopo, i tre tedofori hanno raggiunto la piazza, dove il sindaco Boccanera ha ribadito il valore civile dell’evento: «Accendere questa fiaccola non è soltanto una staffetta atletica o un gesto pubblico ma richiama l’identità europea e l’unità. È la dimostrazione che le macerie non hanno avuto l’ultima parola. Il 2026 è un anno di speranza per la nostra città: Norcia ha saputo reagire con il lavoro quotidiano, la collaborazione tra istituzioni e il senso di comunità. La restituzione al culto della Basilica di San Benedetto è un segno tangibile di questo percorso».

L’accensione è stata un gesto semplice, ma denso di significato. Hanno assistito alla cerimonia anche gli abati dom Benedetto Nivakoff e dom Luca Antonio Fallica, insieme ai rappresentanti civili: il prefetto di Perugia Francesco Zito, gli onorevoli Emanuele Prisco, Francesco Zaffini, Matteo Gianbartolomei e la presidente del Consiglio comunale di Perugia Elena Ranfa.

Una luce che torna a brillare in un territorio ancora segnato dal sisma di quasi dieci anni fa, le cui cicatrici sono visibili nei cantieri, nelle case, nelle vite delle persone. Ma ieri, per qualche ora, quella fiamma ha illuminato qualcosa di più profondo: la certezza che una comunità può ricostruire non solo i muri, ma anche il proprio orizzonte.

