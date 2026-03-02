Celebra la sua terza edizione con due weekend di marzo dedicati a cultura, diritti delle donne nel mondo e temi del femminismo contemporaneo. Il 3 marzo si terrà la conferenza stampa di lancio e presentazione dell’iniziativa

Terni, 2 marzo 2026 – Domani, martedì 3 marzo 2026, alle ore 10.30, presso la Casa delle Donne di Terni, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del Festival (R)Esistenze Femministe, promosso e curato dall’associazione Terni Donne APS. Un appuntamento che inaugura simbolicamente due settimane di panel, presentazioni, eventi e attivismo,in programma il 6, 7 e 8 marzo e dall’11 al 15 marzo: un doppio weekend di iniziative dedicate ai temi dei diritti, dei corpi e delle narrazioni femministe contemporanee.

Il Festival Resistenze Femministe si conferma anche per il 2026 uno spazio plurale di confronto e produzione culturale, capace di intrecciare linguaggi artistici, approfondimento politico e momenti di condivisione. Tra gli eventi di maggior rilievo della prima settimana spicca “OM MOTHER”, mostra fotografica nata dal progetto collaborativo tra la fotografa belga Barbara Debeuckelaere e le donne di otto famiglie palestinesi di Tel Rumeida, un quartiere di Hebron/H2 in Cisgiordania. Un lavoro intenso che restituisce sguardi, quotidianità e resistenze femminili in un contesto segnato da profonde tensioni. All’inaugurazione della mostra sarà presente l’artista, mentre alcune delle donne di Tel Rumeida interverranno in collegamento da remoto, in un dialogo che attraversa confini geografici e politici.

Il programma del festival vedrà inoltre la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama culturale italiano, tra cui Azzurra Rinaldi, Giulia Blasi e Chiara Becchimanzi, protagoniste di incontri pubblici e momenti di confronto e spettacolo. Accanto agli appuntamenti con autrici e artiste, il calendario proporrà workshop e cerchi femministi, spazi di parola e ascolto dedicati, tra gli altri temi, al dolore pelvico e alle malattie invisibilizzate, per riportare al centro esperienze troppo spesso marginalizzate nel dibattito pubblico e sanitario.

Non mancheranno occasioni di convivialità e riflessione condivisa, tra cene, aperitivi e proiezioni, in un clima che unisce approfondimento e relazione, politica e cura. La Casa delle Donne di Terni sarà ancora una volta il cuore pulsante del festival, luogo simbolico e concreto di aggregazione e progettazione femminista per la città.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza del 3 marzo per conoscere nel dettaglio il programma, incontrare le organizzatrici e approfondire i contenuti di un’edizione che si preannuncia densa di significati e di partecipazione.

Qui il programma completo.

Per info e contatti:

Telefono: 329 565 3008 ternidonne@gmail.com