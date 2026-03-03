Serata di paura tra Matelica e Spoleto: banda armata in fuga, inseguimento ad alta velocità e carambola finale: l’auto dei banditi si scontra con la gazzella: feriti due militari e una donna. Uno arrestato dopo una violenta collutazione

Spoleto, 4 marzo 2026 – Settanta chilometri con il fiato sospeso, sirene accese e fari incollati al paraurti di una Renault Clio lanciata a tutta velocità lungo la statale 77 Val di Chienti e poi sulla Flaminia. Infine, lo schianto, la fuga a piedi sotto la pioggia e tre uomini che si dissolvono nel buio delle campagne spoletine. È finita così una caccia all’uomo iniziata nelle Marche e approdata in Umbria, al confine tra paura e follia.

È ancora aperta la caccia ai tre componenti della banda che ieri sera hanno seminato il panico dopo un furto in un casolare di Matelica. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando una famiglia ha chiamato il numero unico di emergenza: uno dei malviventi, armato di coltello, avrebbe minacciato i proprietari facendosi consegnare gioielli e preziosi. Da lì la fuga verso la statale 77 variante. All’altezza di Serravalle la gazzella dei carabinieri di Camerino intercetta l’auto e si mette all’inseguimento. Un aggancio lungo settanta chilometri, con i banditi che, durante la corsa, tentano anche di disfarsi di parte della refurtiva, poi recuperata. La corsa termina allo svincolo per Eggi, alle porte di Spoleto. Qui la Clio si scontra con l’auto dei militari, che finisce contro il guard rail. Nella carambola resta coinvolto anche un veicolo di passaggio, completamente estraneo alla vicenda. Ferita la conducente e contusi i due carabinieri: per tutti una prognosi di sette giorni. Nel caos successivo all’impatto entra in azione la squadra mobile di Foligno, intervenuta in supporto. Gli agenti riescono a bloccare uno dei fuggitivi: si tratta di un 39enne cileno, che ha trascorso la notte in commissariato. Gli altri tre, invece, approfittano della confusione e si dileguano a piedi, inghiottiti dalla pioggia e dall’oscurità. Improbabile, secondo gli investigatori, che qualcuno li abbia recuperati in zona. Ma la prudenza è massima. Carabinieri e polizia stanno battendo palmo a palmo le campagne intorno a Spoleto. La caccia continua. E quei tre fantasmi, per ora, restano senza volto. Gli agenti della Polizia di Stato di Foligno, congiuntamente ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Camerino e al Comando Stazione Carabinieri di Matelica hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, un cittadino cileno – classe 1986 – ritenuto responsabile del reato di rapina impropria aggravata.

Nello specifico, dopo aver forzato una finestra, tre persone si sono introdotte all’interno di un appartamento a Matelica, dall’interno della quale hanno asportato diversi monili in oro, per un valore stimato di circa 2.000 euro. Nell’occorso, i tre soggetti sono stati sorpresi dal proprietario di casa, il quale, nel tentativo di dissuaderli, è stato minacciato con un coltello.

Gli uomini si sono poi dati alla fuga a bordo di un’utilitaria scura, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima con segnalazione al Numero Unico di Emergenza, sono immediatamente iniziate le ricerche sul territorio che hanno dato esito positivo; infatti, un equipaggio dei Carabinieri ha intercettato il veicolo sulla SS77 Var, dando avvio ad un inseguimento ad alta velocità che si è protratto per diversi chilometri e, nell’ambito del quale, i fuggitivi hanno tentato di disfarsi della refurtiva, in seguito recuperata dai militari dell’arma.

L’inseguimento a forte velocità è proseguito per diversi chilometri in direzione Spoleto fino a quando, nel tentativo di affiancarlo, la pattuglia dei carabinieri è stata speronata dall’auto in fuga che, successivamente, è carambolata andando a collidere con un altro utente della strada.

In tale contesto, una volante del Commissariato di P.S. di Foligno, nel frattempo intervenuta in ausilio, ha raggiunto l’autovettura dei fuggitivi che, scesi immediatamente dal veicolo, si sono dati alla fuga. Uno di questi, però, è stato bloccato dai poliziotti che, nel tentativo di contenerlo, hanno ingaggiato una colluttazione nell’ambito della quale sono stati aggrediti con calci e pugni. Con non poche difficoltà, il 39enne è stato poi bloccato e contenuto in sicurezza.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; su disposizione del Pubblico Ministero, il 39enne è stato accompagnato presso la Casa di Reclusione di Spoleto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’intervento, un militare dell’Arma dei Carabinieri e un poliziotto hanno riportato lesioni personali giudicati guaribili in 7 giorni.

Sono in corso le indagini finalizzate a ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e a identificare gli altri componenti del gruppo.

(24)