Terni, 4 marzo 2026 – La FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento LND eSport – Calcio Virtuale, pronta per la seconda edizione del Campionato ludico-amatoriale LND di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale. Un’iniziativa che rimette al centro il “calcio in miniatura” come esperienza sportiva, aggregativa e identitaria, capace di unire comunità, territori e club, in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo (FISCT).

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 80 società e circa 160 atleti da tutta Italia, il Campionato torna con l’obiettivo di crescere ancora, valorizzando due discipline storiche e di grande fascino: Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale.

A rappresentare la Polisportiva Ternana sarà Marco Perotti, punto di riferimento del settore subbuteo a livello nazionale, pronto a portare in ambito nazionale i colori e la passione della nostra comunità sportiva.

La sua partecipazione è motivo di orgoglio e conferma l’impegno della Polisportiva nel promuovere tutte le discipline, anche quelle che custodiscono tradizione e identità sportiva.

Il calcio si gioca in tanti modi. Anche su un tavolo. E noi ci saremo.

(4)