Terni, 4 marzo 2026 – Nella mattinata odierna la Questura ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione ad “Alto Impatto”, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori.

L’attività, disposta dal Questore Abenante, visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, unitamente a pattuglie della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

I controlli hanno interessato le principali aree sensibili della città, tra cui zona Stazione ferroviaria, Borgo Bovio, Borgo Rivo, San Valentino, area “Cospea”, centro cittadino, terminal bus e parchi pubblici, nonché diversi esercizi commerciali ed esercizi pubblici.

I risultati dell’operazione

113 persone identificate, di cui 16 con precedenti di polizia

30 cittadini extracomunitari controllati

53 veicoli controllati

10 posti di controllo effettuati

5 esercizi pubblici controllati

1 sanzione al Codice della Strada con sequestro del veicolo per mancanza di copertura assicurativa

Nel corso delle verifiche sono stati effettuati controlli mirati anche in aree segnalate per fenomeni di degrado e presenza di soggetti gravitanti nell’ex foresteria, in piazza Tacito, piazza Paul Harris, parco della Passeggiata, parco Rosselli e nelle zone limitrofe.

All’esito degli accertamenti in materia di immigrazione, due cittadini tunisini irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati, a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura, presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nazionale, dove rimarranno in attesa della definizione dell’iter espulsivo.

