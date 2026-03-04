Dal 26 al 28 marzo 2026 amministratori pubblici ed esperti da tutta Italia a confronto su tematiche di grande rilevanza. Al via le iscrizioni al Festival che punta a creare nuove reti fra cittadini, istituzioni, enti pubblici e terzo settore

Assisi, 4 marzo 2026 – È tutto pronto ad Assisi per la seconda edizione del “Festival dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni”, evento nazionale che punta a creare nuove reti fra cittadini, istituzioni, enti pubblici e terzo settore. Dopo il successo dello scorso anno, dal 26 al 28 marzo 2026 la città di San Francesco è pronta a diventare un laboratorio, promuovendo nuovi modelli di gestione e sviluppo condivisi.

L’iniziativa è promossa da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con il patrocinio di Regione Umbria e Anci Umbria, il sostegno della Consulta delle Fondazioni umbre e la segreteria tecnica di Fare Cooperativa sociale. Coinvolge in particolare sindaci, amministratori pubblici, studiosi, giuristi, sociologi, esperti di forme di collaborazione per la cura dei beni comuni e partecipazione pubblica, cittadini attivi, associazioni, scuole, università, chiamati a confrontarsi su temi di grande attualità e a condividere idee, pratiche, esperienze.

Due le tematiche al centro della riflessione: la costruzione di un’alleanza per l’amministrazione condivisa e il ruolo della filantropia per sostenere i processi collaborativi che nascono sui territori. L’idea è quella di costruire una comunità più viva e solidale, che si riconosca attorno a un linguaggio comune, che è quello della cura e della cultura del dono, favorendo la cooperazione tra tutte le componenti sociali: cittadini, associazioni, gruppi informali, enti del terzo settore, impresa sociale e impresa profit. Al centro c’è il futuro, a partire dalle tante esperienze che si sono diffuse in Italia, intorno a parole chiave come cura, solidarietà, condivisione, accoglienza, con Assisi come punto di riferimento strategico.

Nelle tre giornate del Festival, che si svolgerà in maniera diffusa fra il Teatro comunale Lyrick e il centro storico (Palazzo comunale, Palazzo Bernabei, Palazzo Bonacquisti, Palazzo Monte Frumentario), si alterneranno panel di confronto, dieci gruppi di lavoro e spunti di riflessione, con relatori di alto rilievo. Al termine dei lavori delle prime due giornate, ci saranno proiezioni cinematografiche e concerti aperti liberamente a tutti, anche a chi non è iscritto al Festival.

Sarà inoltre possibile partecipare al Premio “Patti X Collaborare”, che intende favorire scambio e conoscenza delle buone pratiche diffuse in tutto il Paese per promuovere i valori costituzionali dell’uguaglianza sostanziale, della solidarietà, della partecipazione e del lavoro. Il premio si articola nelle seguenti sezioni: Patti, Enti Locali, Idee. Il regolamento per partecipare è su www.labsus.org

Tutti gli eventi sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria sul sito dedicato, dove è disponibile anche il programma completo: www.festivalamministrazionecondivisa.it

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

L’apertura è il 26 marzo, al Teatro comunale Lyrick a Santa Maria degli Angeli, alle ore 16.30, con i saluti istituzionali: Valter Stoppini, sindaco di Assisi; Stefania Proietti, presidente Regione Umbria; Federico Gori, presidente Anci Umbria; Enrico Carloni e Alessandra Velastro, dipartimento di Scienze politiche Università degli Studi di Perugia; Monica Sassi, presidente Consulta Fondazioni Umbre; Pasquale Bonasora, presidente Labsus.

Seguirà, alle 17.30, il primo panel generale intitolato “L’alleanza per l’amministrazione condivisa: principi, strumenti, metodi” con Ezio Manzini, progettista esperto di design per l’innovazione sociale; Michele D’Alena, Regione Emilia-Romagna coordinatore processi partecipativi; Annalisa Lelli, Regione Umbria; Silvia Salis, sindaca di Genova; Veronica Cavallucci, vicesindaco Comune di Assisi; Consulta delle Fondazioni Umbre; modera Giulio Sensi, giornalista e comunicatore sociale. In serata, alle ore 20.00, la proiezione del docufilm “Anatomia di un grande sogno” di Federico Braconi.

Il 27 marzo, alle ore 9.00, in varie location del centro storico di Assisi, si entrerà nel vivo della discussione con dieci gruppi di lavoro su Patti di collaborazione e Amministrazione condivisa, a cura di diverse realtà di rilievo nazionale come Actionaid Italia, Alda, Borghi Autentici d’Italia, Euricse, Metadonors, UISP, Ascolto Attivo, CERPA Italia, Glic, Labuss, Fare Cooperativa sociale.

Alle ore 15.00, al Teatro comunale Lyrick, confronto in plenaria a partire da quanto emerso nei gruppi di lavoro. A seguire, alle 17.30, secondo panel generale “La cultura del dono. Il ruolo della filantropia a sostegno della cura dei beni comuni” con Concetta Campi, coordinatrice Fondazione Charlemagne; Carola Carazzone, segretaria generale di Assifero; Piero D’Argento, docente di Management e valutazione dei servizi – Lumsa di Taranto; Giorgio Righetti, direttore generale ACRI Consulta delle Fondazioni Umbre; modera Mirella Maturo di Euricse. Alle ore 21.00 concerto “Vincenzo Deluci & Trio”.

La chiusura è il 28 marzo, alle ore 10.00, nella Sala della Conciliazione in piazza del Comune, con le conclusioni e l’assegnazione del premio nazionale “Patti x Collaborare”, che ha lo scopo di sostenere, diffondere e riconoscere l’impegno delle comunità nella cura e gestione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Il premio si articola nelle seguenti sezioni: Patti, Enti Locali e Idee. Per partecipare: https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2026/02/Regolamento_Patti_X_Collaborare26.pdf

Il programma completo del Festival è su www.festivalamministrazionecondivisa.it

(1)