Il 10 marzo, nella prestigiosa Sala della Regina, l’evento istituzionale che apre le celebrazioni dell’Ottantennale della manifestazione folignate

Foligno, 4 marzo 2026 – La Giostra della Quintana di Foligno inaugura ufficialmente le celebrazioni per il suo ottantennale con un evento di altissimo rilievo nazionale. Martedì 10 marzo, dalle ore 10:00 alle 13:00, la splendida Sala della Regina a Palazzo Montecitorio ospiterà la manifestazione per un appuntamento che ne sancisce definitivamente il ruolo di protagonista nel panorama culturale e identitario italiano.

Il convegno, dedicato alla storia, alle peculiarità e all’evoluzione della Quintana, rappresenta un traguardo simbolico e istituzionale senza precedenti. L’incontro vedrà il confronto tra rappresentanti del Parlamento, delle istituzioni locali e del mondo della cultura per analizzare la capacità della Giostra di unire il rigore della ricostruzione storica con una moderna visione di sviluppo turistico ed economico.

Oltre alla rievocazione, la Quintana verrà raccontata come un vero e proprio “motore” sociale e produttivo: un ecosistema che valorizza il patrimonio artistico, le competenze dell’alto artigianato e l’attrattività del territorio regionale. La presenza nella sede più alta delle istituzioni testimonia la credibilità internazionale raggiunta grazie all’impegno costante di generazioni di “popolo della Quintana”.

Il Presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, ha espresso profonda soddisfazione per questo risultato:

«Ringraziamo l’onorevole Raffaele Nevi, che insieme al sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e al vicesindaco e assessore alla Quintana Riccardo Meloni, ha reso possibile questa importante occasione. Questo appuntamento alla Camera dei Deputati rappresenta un traguardo significativo: è il riconoscimento di un percorso costruito in ottant’anni da generazioni di quintanari e culminato anche con l’inserimento della manifestazione nella finanziaria dello Stato. Portare la Giostra nella Sala della Regina è motivo di orgoglio e uno stimolo a continuare a lavorare per il futuro».

La tappa romana non è solo una celebrazione del passato, ma un nuovo punto di partenza. L’obiettivo dell’Ente Giostra è consolidare il ruolo della manifestazione come ambasciatrice delle tradizioni e dell’identità italiana nel mondo, rafforzando il legame tra storia e innovazione.

