Aveva anche oggetti atti ad offendere

Città di Castello, 4 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo, cittadino nigeriano, classe 2007, per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di P.S. di Città di Castello sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Umbertide a seguito di una segnalazione di lite tra due cittadini stranieri a bordo di un treno proveniente da Città di Castello.

Sul convoglio era presente anche un’appartenente alla Polizia di Stato che, dopo essersi qualificata, ha cercato di sedare la lite, richiedendo nel contempo l’ausilio di altro personale tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

All’arrivo del treno presso la stazione, gli agenti hanno avvicinato i soggetti coinvolti: uno è riuscito a fuggire, l’altro è stato bloccato sottoposto a perquisizione.

I poliziotti hanno rinvenuto una lametta nascosta nella cover del cellulare e, nello zaino, un elettroutensile con batteria risultato essere stato asportato dal luogo di lavoro del giovane nonostante la denuncia di furto non fosse stata ancora formalizzata.

Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito, il 19enne è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere e per il reato di ricettazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’identificazione del secondo soggetto coinvolto nella lite.

