Se ne è parlato in un convegno promosso dal GAL Valle Umbra e Sibillini che ha dato avvio al programma di comunicazione ‘Fare Rete per generare valore’

Norcia, 4 marzo 2026 – In Valnerina è ripresa la produzione di vino dal ‘Pecorino’, pregiato vitigno a bacca bianca storicamente coltivato nel Centro Italia. Questo grazie al recupero di alcune ‘vigne eroiche’ nell’ambito del programma ministeriale Vi.Va., che promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano, e all’impegno di alcuni produttori vitivinicoli locali che hanno creduto in questa possibilità.

Dopo la fase sperimentale infatti si è avuta una prima produzione di vino ‘Pecorino’, piccola nelle quantità, ma di grande qualità, e questo importante risultato è stato presentato durante il convegno ‘Viticoltura eroica in Valnerina: sfide climatiche e nuove opportunità per il territorio’, organizzato dal Gal Valle Umbra e Sibillini, durante l’ultimo weekend della 62esima edizione di Nero Norcia.

Un momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, operatori e produttori per ragionare intorno al ruolo strategico della viticoltura per lo sviluppo di quest’area, prima tappa del percorso di comunicazione territoriale continuativo per il 2026, denominato ‘Fare Rete per generare valore’, promosso dal Gal insieme alle amministrazioni comunali del territorio e all’Università degli Studi di Perugia. Alla tavola rotonda, moderata da David Fongoli, direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, dopo i saluti del sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, hanno partecipato il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini, l’europarlamentare Camilla Laureti, l’agronomo Andrea Sisti, l’antropologo Luciano Giacchè, Alberto Palliotti, professore Ordinario DSA3, e, in collegamento web, Alin Vierim, referente nazionale del Cervim (Centro di ricerca e valorizzazione della Viticoltura di Montagna).

“Una giornata importante – ha commentato il presidente Bellini – in cui parliamo a tutto tondo del tema della viticoltura eroica ma soprattutto di un ritorno al passato, come risposta ai cambiamenti climatici. Lo statuto del 1500 del Comune di Norcia già parlava della coltivazione di ‘Pecurino’. È un’attività che si è realizzata grazie all’impegno di alcune aziende che hanno creduto in questo progetto, iniziamo questo percorso interessante, ancora difficile ma che va a implementare le produzioni già certificate e non solo di cui il ricco paniere della Valnerina dispone. Inserire anche un vino all’interno di questo scenario è straordinario e interessante.

Quello di oggi è un turismo nuovo, lento a cui piace accarezzare, toccare, gustare, dobbiamo fare qualcosa per mettere insieme più elementi che caratterizzano questi territori”. “Trattiamo un tema all’avanguardia – ha aggiunto il direttore Fongoli –, una risposta ai cambiamenti climatici ma anche un segno di vitalità di questi territori che devono fare delle limitazioni ambientali un volano economico. Oggi siamo qui a raccontare, attraverso il tema della viticoltura eroica, un lavoro che portiamo avanti da tempo.

Iniziamo con questo evento un percorso in cui cercheremo di stimolare gli imprenditori agricoli per far sì che si raggiunga un risultato concreto ovvero un sviluppo del territorio e dell’economia locale”. Parlando del progetto Vi.Va. Andrea Sisti ha sottolineato come sia stato “un lavoro partito dalla ricerca territoriale attraverso il quale abbiamo capito che la viticoltura veniva messa da parte in luoghi in cui in passato veniva praticata. Il nostro progetto, prima sperimentalmente, andando a prendere viti maritate che si erano perse nel tempo, poi vinificando le uve ha permesso di capire che c’era qualità. Abbiamo parlato con degli imprenditori e con le istituzioni per promuovere il progetto, sono partite alcune aziende, adesso siamo in grado di dimostrare che si tratta di un vino di grande qualità e che queste vigne sono eroiche.

È stato un gran risultato e spero che tutto questo abbia un seguito per arrivare a dimensioni interessanti, parliamo di 20-30 ettari che per un territorio vitato rappresenterebbe il nulla, invece qui significa mantenere un’opportunità e soprattutto cominciare a classificare il territorio della Valnerina come un luogo in cui la viticultura si può fare”. “L’agricoltura – ha concluso Laureti – è un tramite per far sì che le nostre aree rurali interne possano continuare a vivere.

Il mio lavoro al Parlamento europeo in Commissione agricoltura è quello di far sì che i finanziamenti di questa programmazione e della prossima possano arrivare fino ai nostri territori. Sto lavorando su tre obiettivi: non più e non solo i finanziamenti alle aziende agricole per ettaro, altrimenti i finanziamenti principali arrivano solo a quelle più grandi; finanziamenti alle aziende guidate da donne e giovani perché se non lavoriamo per il rinnovo generazionale non potremo parlare di agricoltura nel futuro; finanziamenti ad hoc per chi mette in campo misure agroecologiche ma anche rispetto al luogo in cui si trova l’azienda agricola: se è in un’area interna deve essere finanziata dalla Pac e dall’Europa. Il tutto con l’importante supporto delle antenne del territorio: i Gal”.

(0)