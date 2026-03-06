Foligno, 6 marzo 2026 – E’ stato tratto in arresto dalla polizia locale, coordinata dalla comandante Simonetta Daidone, un cittadino sudamericano con l’accusa di furto aggravato. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina dopo una segnalazione sulla presenza di alcuni individui che si erano introdotti in un appartamento. L’operazione portata a termine da parte di due pattuglie della polizia locale con l’intervento anche di altri operatori ha consentito l’arresto del sudamericano, senza fissa dimora in Italia, dopo un inseguimento a piedi. Successivamente è stata rintracciata l’autovettura che sarebbe utilizzata per la fuga di uno dei presunti complici, che era rimasta in attesa, sulla strada pubblica prospiciente l’ingresso dell’abitazione.

Nel pomeriggio, come da relative disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, nei confronti della persona in stato di arresto sarà svolto il giudizio direttissimo.

“Mi congratulo con la comandante Simonetta Daidone e con gli agenti che hanno condotto l’operazione, sottolineando ancora una volta che l’attività della nostra Polizia Locale si è ampliata – ha commentato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – e non si limita più soltanto alla gestione del territorio ma si attiva in prima linea nel contrasto dei reati in sinergia con le altre forze di polizia. La profonda conoscenza del territorio e della comunità locale in questi casi può rappresentare un fondamentale valore aggiunto, come già avvenuto in passato, per gli arresti di una rete di spacciatori in centro storico”.

