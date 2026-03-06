Perugia, 6 marzo 2026 – Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo, cittadino gambiano – classe 1997, gravato da numerosi precedenti di polizia – per il reato di ricettazione e violazione del divieto di accesso alle aree urbane.

Nello specifico, durante i servizi di controllo del territorio nei pressi della stazione di Fontivegge, gli agenti della Squadra Volanti di Perugia hanno notato un uomo in evidente stato di ebbrezza. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti (un paio di occhiali da vista e un tester di profumo) occultati all’interno di uno zaino, in merito ai quali non è stato in grado di fornire giustificazioni. Dai successivi accertamenti è emerso che i prodotti erano stati asportati da una farmacia della zona nelle prime ore del pomeriggio.

Ulteriori accertamenti hanno consentito agli agenti di appurare che l’uomo risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria; lo stesso è risultato, inoltre, gravato dal divieto d’accesso alle aree urbane, nello specifico nell’area della Stazione di Fontivegge.

Per tali ragioni, il 29enne è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Perugia dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di violazione del divieto di accesso nelle aree urbane e ricettazione. Il giovane è stato altresì segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle misure cautelari e sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

