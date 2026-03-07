Perugia, 7 marzo 2026 – Nuova chiamata in azzurro per due atlete umbre dell’Atletica Arcs Cus Perugia: sono stati infatti ufficializzati gli atleti italiani che parteciperanno ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre in programma a Cassino (Frosinone) il 14 e 15 marzo che vedrà la partecipazione di studenti-atleti provenienti da 30 paesi. I 16 convocati sono equamente divisi tra uomini (8) e donne (8). Tra le otto donne ci sono le due grifette, la neo campionessa italiana assoluta del cross corto e della staffetta Melissa Fracassini (nella foto) e poi Laura Ribigini.

La Fracassini gareggerà nel cross corto di 3 chilometri in formazione con Arianna Algeri (Nissolino Sport), Valeria Minati (Quercia Dao Conad), Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte), mentre la Ribigini (nella foto) sarà impegnata sui 10 chilometri del cross lungo insieme a Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno), Sara Arrigoni (Calcestruzzi Corradini Excelsior), Diletta Moressa (Orecchiella Garfagnana).

E per l’Atletica Arcs Cus Perugia è arrivato un altro importante riconoscimento a livello nazionale: è stata pubblicata la Classifica Performance per la stagione 2025, la graduatoria che sintetizza – tra le varie voci – i punteggi ottenuti dalle società nei campionati italiani individuali e di società, la presenza di propri atleti in Nazionale assoluta e giovanile, la qualifica ottenuta dai propri tecnici, il tutto unito a un “punteggio di continuità” ereditato dalle stagioni precedenti.

Centocinquanta società, premiate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con un contributo che va dai 40mila euro per la prima, 30mila per la seconda, 25mila per la terza, fino ai 1400 euro per tutti i club classificati tra la 100esima e la 150esima posizione. Un unico criterio: la meritocrazia. Sul podio per il 2025 si conferma al primo posto l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi (24222 punti), seguono l’Atletica Vicentina (19579) e la Bracco Atletica (18351): nelle parti alte della classifica l’Atletica Arcs Cus Perugia è al 14esimo posto con 15183 punti, un piazzamento prestigioso che conferma la società del presidente Cavicchi tra le migliori d’Italia alle spalle solamente di veri e propri colossi (anche dal punto di vista economico) dell’atletica nazionale.

Va considerato poi che questa particolare classifica tiene conto dei risultati sia maschili che femminili ottenuti dalle varie società, e l’Arcs Cus Perugia ha gareggiato esclusivamente con il settore femminile, quindi il 14esimo posto assoluto assume ancor maggiore valenza considerando che le società che la precedono in classifica avevano entrambi i settori.

