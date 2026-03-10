Giovedì 12 marzo alle 11.30 la presentazione al Quasar Village di Corciano

Perugia, 10 mar. 2026 – La promozione del territorio e della bicicletta in tutte le sue forme passa attraverso un avvenimento sportivo dal format originale: ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’. Il circuito, che si articola in sette distinte manifestazioni tra Umbria e alto Lazio, nasce con un obiettivo preciso: coniugare sport, promozione territoriale e rete d’impresa, generando valore condiviso per comunità, associazioni e realtà economiche coinvolte.

Una lodevole iniziativa che unisce, nello spirito della promozione e valorizzazione del territorio, eventi ciclistici e percorsi di sviluppo locale. Nel 2026 il circuito si inserisce nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, elemento che amplifica ulteriormente la visibilità, la risonanza mediatica e il potenziale di attrattività. La prima tappa del circuito sarà, domenica 15 marzo, la sesta edizione della Mediofondo del Quasar, con partenza e arrivo al Quasar village di Corciano.

La presentazione ufficiale di ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’ è in programma giovedì 12 marzo alle 11.30 nella sala riunioni del Quasar Village. Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli delle sette tappe in calendario, il piano di comunicazione, le opportunità di partnership e le modalità di coinvolgimento per territori e imprese. Saranno presenti Enrico Angelini, presidente dell’associazione Pedalando l’Umbria di Francesco e responsabile gallerie commerciali PAC 2000A Conad, l’ex-ciclista professionista e cronista sportivo Davide Cassani, testimonial della manifestazione e partecipante alle tappe dell’evento, e Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano.

