Si svela l’enigma dell’Albero della fecondità di Massa Marittima. La direttrice Tiziana D’Acchille proporrà un’ipotesi di lettura iconografica inedita

Perugia, 14 marzo 2026 -Prosegue il ciclo di incontri “Scripta Manent – Libri in Accademia”. Il prossimo giovedì 19 marzo 2026, alle 17, l’aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Vannucci” ospiterà la presentazione del volume di Vinicio Serino: “Massa Marittima: la Fonte dell’Abbondanza. Un singolare albero e una ammaliante sirena: ipotesi e suggestioni”.

L’enigma dell’iconografia. Al centro dell’incontro, l’analisi di uno dei cicli pittorici più singolari e discussi del Medioevo italiano: l’affresco della Fonte dell’Abbondanza a Massa Marittima. Rinvenuta nel 1999, l’opera – databile intorno al 1265 – presenta un’iconografia sorprendente che ha scosso la critica: un rigoglioso albero i cui frutti sono, in realtà, organi sessuali maschili perfettamente formati. Intorno a questo “albero della fecondità” si muovono figure femminili in atteggiamenti che oscillano tra il rituale e la disputa, introducendo temi che intrecciano fertilità, propaganda politica e, secondo alcune letture, simbologie legate alla stregoneria.

Il volume e l’incontro. L’autore, Vinicio Serino, propone nel suo libro nuove ipotesi e suggestioni per decifrare questo palinsesto visivo, analizzando anche la presenza di un’ammaliante sirena che arricchisce il corredo simbolico della fonte grossetana. L’incontro non sarà solo un’occasione di approfondimento storico-artistico, ma una riflessione su come l’arte medievale sapesse maneggiare temi complessi e “scabrosi” con un linguaggio visivo potente e stratificato. Alla presentazione, introdotta e coordinata dalla prof.ssa Tiziana D’Acchille, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, che proporrà un’ipotesi di lettura iconografica inedita (inserita nella seconda edizione ampliata del volume), interverrà lo storico dell’arte Marco Ciampolini, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, esperto conoscitore della pittura toscana. L’evento aperto al pubblico si terrà nella sede storica dell’Accademia, in Piazza San Francesco al Prato, 5, a Perugia. L’incontro è aperto al pubblico e, per gli iscritti all’Accademia, la partecipazione è valida per il riconoscimento dei crediti formativi (CFA) per gli studenti.

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