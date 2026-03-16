Venerdì 20 marzo al Centro Giovani incontro con l’ex magistrato della Procura di Palermo per la presentazione del libro. Un dialogo sui misteri delle stragi, sul rapporto tra magistratura e politica e sulla memoria civile, con gli interventi di Pippo Di Vita e di Tiziano Bertini

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 16 marzo 2026 – L’ex magistrato, giornalista, avvocato e politico italiano Antonio Ingroia sarà a Sant’Eraclio venerdì 20 marzo per presentare il suo libro “Traditi – Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla magistratura” L’iniziativa altamente culturale si deve all’Associazione – Circolo di Lettura “LiberAmente presieduta da Luciana Speroni. L’incontro con l’autore si terrà alle ore 20,30 presso il Centro Giovani dell’Unità Pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara” sito in Piazza Fratti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La storia della lotta alla mafia è una storia soprattutto di grandi tradimenti, oltre che di grandi uomini che si Fine modulosono immolati per la causa. I protagonisti infatti sono stati tutti, in qualche modo, traditi da qualcuno. Antonio Ingroia, oggi avvocato, in un dialogo appassionato e senza reticenze con Massimo Giletti, racconta nel libro le sue verità di magistrato di sinistra tradito dalla sinistra politica. Il suo è una specie di memoriale in cui affida al suo interlocutore i suoi ricordi e la sua esperienza di magistrato, le tante vicende del passato che lo hanno visto in prima linea nella procura di Palermo, con i suoi maestri, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, tra misteri ancora irrisolti, omissioni e depistaggi.

Un j’accuse neanche troppo velato ai nemici e ai finti amici nelle procure, nelle correnti e della politica, una rilettura amara di cosa sia stata e abbia significato la stagione delle stragi e della Mafia corleonese, delle sue lotte intestine, tra connivenze e ambiguità intollerabili e delle domande senza risposta che ancora avvolgono le morti dei due grandi magistrati siciliani. E poi, ancora, la sua uscita improvvisa dalla magistratura per il tradimento di quegli ambienti giudiziari e politici che riteneva suoi naturali alleati, nel momento in cui alcune intercettazioni toccavano il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E la sua nuova vita di avvocato alle prese con episodi di malagiustizia quotidiana.

Traditi” è un libro ricco di rivelazioni, ricordi personali e riflessioni su una stagione indimenticabile, tragica, decisiva nella storia dell’Italia. Ingroia fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo dove, nelle vesti di pubblico ministero, ha portato avanti, tra gli altri, i processi a carico di Marcello Dell’Utri e recentemente quello sulla Trattativa Stato-Mafia. Candidato premier a capo della lista Rivoluzione Civile alle elezioni politiche italiane del 2013. Dall’11 aprile al 19 giugno dello stesso anno, è stato sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Aosta, fino alle sue dimissioni dalla magistratura. Dal febbraio 2014 è commissario straordinario della provincia di Trapani, su nomina del presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta. È inoltre autore di numerosi libri ed editorialista de “Il Fatto Quotidiano”.

All’evento parteciperà anche Pippo di Vita insegnante di religione e di teologia dogmatica Dal 1982 è conferenziere, in Italia ed Europa, su temi dell’educazione, dei diritti umani, della storia e delle istituzioni dell’Unione Europea e della legalità. Negli anni ’80 ha lavorato con il Cardinale Salvatore Pappalardo e, successivamente, con Padre Pino Puglisi per la Pastorale vocazionale, occupandosi anche di catechesi. È stato formatore europeo, nei corsi per docenti, in Sicilia ed in Umbria. Dal 2007 ha costituito l’Associazione Italiana Familiari Anti Mafia.

Tra le sue opere nel 2017 ha pubblicato “Mafia e Antimafia. Dai personaggi alle persone”. Interverrà anche il giornalista Tiziano Bertini ex responsabile ufficio stampa dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria noto al grande pubblico come apprezzato curatore di due volumi “Il 20 settembre presi la via della montagna” e “Vi racconto la mia storia” incentrati il primo sui dieci mesi di guerra partigiana di Luciano Formica (Spello 1924-Perugia 1987), il comandante “Sandro” del Distaccamento “Matteotti”, unità del Battaglione “Angelo Morlupo”, IV Brigata Garibaldi di Foligno, l’altro dedicato ai sette mesi di guerra di Enrico Angelini, il partigiano della brigata Garibaldi di Foligno che nel marzo 2015, novantenne, tornò sulla montagna di Trevi per cancellare la svastica con cui era stato oltraggiato il casale di Raticosa prima sede della sua formazione e monumento alla memoria della Resistenza nel territorio contro il nazi-fascismo. Un evento imperdibile che sarà occasione di riflessione su tematiche come la legalità, la lotta alla mafia, affinché la cittadinanza tutta ed in particolare le nuove generazioni non dimentichino, facendo memoria degli insegnamenti di coloro che hanno sacrificato la loro vita per contrastare la mafia. Un parallelo sempre attuale con le vittime della Resistenza che all’epoca persero la vita per la liberta dal nazifascismo.

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