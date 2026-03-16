Il convegno di A.IT.A. Umbria OdV, nell’ambito della Settimana del Cervello. Verrà portata l’esperienza dell’Università di Pittsburgh con importanti testimonianze

Perugia, 16 mar. 2026 – Nell’ambito della Settimana del Cervello in Umbria, A.IT.A. (Associazioni italiane Afasici) Umbria OdV ha organizzato, giovedì 19 marzo, nell’aula magna del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia il convegno ‘Neuroriabilitazione post-ictus e neurotecnologie dalla ricerca alla clinica. L’esperienza di Pittsburgh’.

L’incontro, che avrà inizio alle 15, vedrà la presenza di professionisti e specialisti qualificati che approfondiranno la tematica. Passando dalla ricerca alla sperimentazione clinica, verrà presentata l’esperienza dell’Università di Pittsburgh (USA) sulla stimolazione cerebrale profonda, che ha avuto come paziente 1 Raffaele Guadagno, presidente dell’associazione A.Li.Ce Biella (associazione per la lotta all’ictus cerebrale). Presente al convegno, relazionerà sulla sua esperienza e sui benefici ottenuti.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Federico Phellas, consigliere comunale di Perugia, Francesco Grignani, direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Unipg e Federico Pompei, presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp (Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) di Perugia e Terni.

Le moderatrici dell’evento saranno Nicoletta Pauselli, presidente A.IT.A. Umbria Odv e Francesca Graziani, logopedista e vicepresidente di A.IT.A. OdV Umbria.

A seguire, ci saranno gli interventi di Massimo Piccirilli, neurologo e psichiatra direttore scientifico di A.IT.A. Umbria OdV Mauro Zampolini, direttore del Dipartimento di riabilitazione Usl Umbria2, Gioia Bulzomì, psicologa di area neuropsicologica, consigliere di A.IT.A. Umbria OdV. In collegamento parteciperanno anche i dottori dell’Università di Pittsburgh Nicolò Macellari, PhD post doctoral fellow in the department of Pm&R, e Arianna Damiani, PhD student in bioengineering dello stesso dipartimento.

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