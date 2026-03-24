Città di castello. 24 marzo 2026 – Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto presso un esercizio pubblico di Città di Castello dove era stata segnalata una lite in atto, nell’ambito della quale ha tratto in arresto un cittadino albanese, classe 1993, per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i due avventori intenti a discutere animatamente, con toni accesi e atteggiamenti provocatori.

Dopo aver tentato di riportare la situazione alla calma, gli agenti hanno proceduto all’identificazione delle parti, constatando fin da subito l’atteggiamento ostile e poco collaborativo del 32enne, visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche.

Durante il controllo di polizia, l’uomo ha provato ad aggredire il rivale, ma è stato bloccato da uno dei poliziotti che, nel contesto, è stato spintonato, aggredito e minacciato dal cittadino albanese.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S., al termine delle attività di rito, il 32enne è stato tratto in arresto per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura fino all’udienza di questa mattina, con il quale il G.I.P. ha convalidato il provvedimento disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Umbertide.

Nei suoi confronti, inoltre, il Questore ha emesso il provvedimento del Daspo Willy, con il quale viene vietato al 32enne l’accesso al pubblico esercizio teatro dell’evento per la durata di due anni.

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