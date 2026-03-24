Terni, 24 marzo 2026 – Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nelle ultime settimane, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, sette persone sono state deferite in s.l. per vari reati.

Nel capoluogo i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno deferito in s.l.: nel pomeriggio del 19 marzo, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un 19enne tunisino, residente a Terni, controllato a piedi in via Ciaurro: sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 24 grammi di hashish, posti in sequestro;

lo stesso giorno e per il medesimo reato un 19enne albanese, in Italia con visto turistico, controllato in via Turati a bordo di un’autovettura a noleggio: a seguito di perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di 9 dosi da un grammo ciascuna di cocaina, poste in sequestro;

per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14:

una 22enne ternana, risultata avere un tasso alcolico oltre due volte superiore ai limiti di legge;

un 20enne amerino ed un 22enne ternano, il cui tasso alcolico era quasi due volte superiore al consentito;

nel medesimo contesto, sono stati sanzionati amministrativamente, per aver un tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l, con immediato ritiro della patente, un 26enne ed una 34enne italiani mentre è stato segnalato alla locale Prefettura-UTG un 43enne trovato in possesso di una dose da un grammo circa di cocaina, posta in sequestro.

Nell’amerino, invece, lo scorso 15 marzo, personale della Stazione di Narni ha deferito in s.l., per furto aggravato e falsità materiale in concorso, un 36enne ed una 48enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune, i due si sarebbero introdotti più volte all’interno di una tenuta agricola della zona al fine di asportare gasolio dal serbatoio di un mezzo speciale impiegato nei lavori in un’area di cantiere: gli operanti hanno intercettato la vettura con a bordo la coppia e, all’esito del controllo, hanno rinvenuto, all’interno del portabagagli, due taniche in plastica e un tubo in gomma, attrezzi ritenuti compatibili con quelli utilizzati in precedenza per sottrarre il carburante. Dagli accertamenti è altresì emerso che i due avevano alterato le targhe del veicolo, sia anteriore che posteriore, mediante l’applicazione di nastro isolante nero, modificando numeri e lettere, al fine di eludere eventuali controlli di telecamere e lettori targa della zona. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

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