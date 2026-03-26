Sabato 28 marzo alle 10 un convegno al Digipass, alle 14.30 l’intitolazione delle tribune del campo sportivo. Giornata dedicata a una persona che ha combattuto la sua partita ‘Oltre il 90°’

Norcia, 26 mar. 2026 – Una giornata speciale dedicata al ricordo di una persona speciale, Flavio Falzetti e alla sua partita “che si gioca Oltre il 90°”. Sabato 28 marzo si terrà infatti il Memorial Flavio Falzetti, evento dal forte carico emotivo per l’intera comunità di Norcia, durante il quale saranno anche intitolate le tribune del campo sportivo ‘E. Micheli’ allo sfortunato calciatore nursino, prematuramente scomparso al termine di una dura lotta contro un male terribile.

Una giornata di confronto, crescita, commemorazione e sport, nel segno dei valori dell’atleta nursino, organizzata dall’associazione Amici di Flavio Falzetti, in collaborazione con il Comune di Norcia, l’Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo) Marche a l’Avis Marche.

Il programma comincerà alle 10 al DigiPass di Norcia, dove si svolgerà il dibattito ‘Oltre il 90°: la storia di Flavio Falzetti’, al quale parteciperanno le autorità regionali, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, la giunta e il consiglio comunale, il presidente del Cra Umbria Nicola Fraschetti, la coordinatrice regionale della Direzione Sport nei Territori di Sport e Salute Giulia Brizi, le scuole del territorio, l’associazionismo sportivo e le autorità religiose. Nel corso del dibattito si parlerà di incontro tra lo sport e la vita, della straordinaria storia di coraggio e impegno di Flavio, di risorse e benefici dello sport.

Alle 14.30, poi, al campo sportivo ‘E. Micheli’ sarà apposta una targa commemorativa e verranno intitolate le tribune a Flavio. Dopodiché prenderà il via il Memorial giocato, con un triangolare di calcio, tra le squadre Life Ritorno alla Vita, fondata da Flavio Falzetti e composta da atleti malati o guariti dal cancro, insieme con altri amici; Amici di Flavio, formata da calciatori professionisti legati a Flavio da sincera amicizia, e Asd Norcia 480.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

(2)