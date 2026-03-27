Perugia, 27 marzo 2026 – Tra Perugia ed Assisi il 25 e il 26 marzo si è svolto l’incontro “DUE GIORNI FNAARC”, la Federazione nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio aderente alla Confcommercio Nazionale. Il convegno nei saloni dell’Hotel Giò a Perugia, ha visto la partecipazione di un centinaio di aderenti all’Associazione, il tutto coordinato dal vice presidente vicario di FNAARC, il perugino Sergio Mercuri.

Il quale aprendo i lavori con i saluti di Perugia e dell’Umbria agli intervenuti, ha introdotto i relatori: il suo presidente Alberto Pedranzan che ha esposto le problematiche della categoria legate anche al tipo di lavoro “sempre in macchina” che, ovviamente risente della situazione internazionale relativamente al petrolio, ricordando che in Italia sono circa 220.000 i professionisti tra agenti e rappresentanti. Ha partecipato anche Marco Barbieri, segretario generale della Confcommercio. Intervenuto Giorgio Mencaroni presidente delle camere di Commercio dell’Umbria.

Ha chiuso l’incontro un lungo e apprezzato intervento di Antonio Buonfiglio, Direttore Generale ENASARCO, la prima Cassa di Previdenza privatizzata già dal 2015. Per i graditi ospiti Sergio Mercuri ha riservato anche percorsi enograstronomici, artistici, religiosi e culturali nei due giorni tra Perugia ed Assisi, con visite, tra l’altro, alla Perugina e alla Tomba di san Francesco.

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