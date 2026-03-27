Visite guidate, laboratori didattici e giochi di squadra alla Rocca Albornoz dal 3 al 26 aprile. Anche ad aprile il personale del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto propone una serie di iniziative gratuite.

Spoleto, 27 marzo 2026 – Quattro gli appuntamenti in programma nel primo weekend del mese, con tre visite guidate ed un laboratorio didattico. Venerdì 3 aprile, alle ore 10.30, è previsto “Sacre rappresentazioni: la nascita del dramma liturgico”, sabato 4, sempre alle ore 10.30, sarà la volta di “1817-1982: da residenza papale a carcere”, mentre domenica 5 si terrà, alle ore 10.30, la visita guidata “Con gli occhi di Boccaccio: letture in Camera Pinta” e, alle ore 15.30, il laboratorio didattico “Caccia alle uova”.

Doppio appuntamento con le visite guidate lunedì 6 aprile: alle ore 10.30 è in programma la visita in inglese “A Fortress through time”, mentre alle ore 15.30 si terrà “Christus triumphans e Christus patiens nell’arte”. Nel secondo weekend di aprile sarà la volta di “Un viaggio nella storia: visita alla Rocca” (sabato 11, ore 10.30) e “Malborghetto: storia degli scavi” (domenica 12, ore 10.00).

Cinque le iniziative previste negli ultimi due weekend del mese, quattro visite guidate e un gioco di squadra.

Sabato 18 aprile, alle ore 10.30, appuntamento con “La Rocca all’epoca del carcere” e alle 15.30 appuntamento con il gioco di squadra murder mystery game “L’Ombra del Cardinale”. Domenica 19 aprile, ore 10.30, visita guidata “I Longobardi e la loro eredità”, sabato 25 aprile, ore 15.30, “Alla corte di Lucrezia” e domenica 26 aprile, sempre alle ore 15.30, ultima visita del mese dedicata a “Scene d’amore nella Camera Pinta”.

Per quanto riguarda gli orari della Rocca Albornoz stabiliti per il mese di aprile, l’apertura sarà dalle ore 9.30 alle 19.20 tutti i giorni ad eccezione del martedì, giorno di chiusura settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0743 223055.

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