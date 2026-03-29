Martedì 31 marzo il nuovo musical di Massimo Romeo Piparo tra emozione e impegno sociale

Assisi, 29 marzo 2026 – Dopo la prima assoluta al Teatro Sistina di Roma, debutta al Teatro Lyrick di Assisi martedì 31 marzo alle ore 21.15, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, il nuovo musical firmato PeppArrow e il Sistina: “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Massimo Romeo Piparo. Previste anche due matinée per le scuole.

Lo spettacolo porta in scena la storia vera di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo: un racconto intenso e necessario che si trasforma in teatro musicale per parlare soprattutto alle nuove generazioni.

L’adattamento, in forma di juke box musical, è curato dallo stesso Piparo insieme a Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film rivelazione prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films, candidato ai David di Donatello 2025. Nel ruolo di Andrea torna Samuele Carrino, già protagonista del film e volto molto amato dal pubblico più giovane.

Fedele alla chiave vincente che rese il film tanto amato, lo spettacolo scorre via su un binario ancor più “leggero e evocativo” nei toni e nel modo di trattare un argomento sulla carta così delicato, grazie all’enorme contributo delle canzoni che conferiscono alla messa in scena un calore e un’energia davvero unici e di grande coinvolgimento. La playlist – scelta con cura dallo stesso Piparo- vede ovviamente in primo piano il brano di Arisa “Canta ancora”, reso celebre dal film e premiato ai Nastri d’Argento come migliore canzone originale, e include vere e proprie hits tutte “da cantare” tra cui “100 messaggi”, “A modo tuo”, “Gigante”, “Il filo rosso”, “La fine”, “Sogna ragazzo sogna Sanremo”, “Una musica può fare”, “Volevo essere un duro”, e altre ancora, tutte arrangiate per il musical dal maestro Emanuele Friello, uno dei punti fermi del team creativo del Sistina-Peeparrow.

Di fondamentale importanza il lavoro svolto dal team legale del Sistina nell’acquisizione dei relativi diritti di ri-esecuzione all’interno dell’adattamento teatrale della nutrita playlist: si tratta del primo esperimento di creazione di un juke-box musical tutto italiano sulla scorta di grandi successi internazionali come “Moulin Rouge! Il Musical”, “We will rock you” o “Mamma Mia!”.

La dichiarazione di Massimo Romeo Piparo: «Spesso il lavoro di noi creativi e comunicatori si scontra con l’aderenza alla realtà che ci circonda. Ma il valore più grande che ha il Teatro è quello di fare da specchio alla società per far riflettere le spettatrici e gli spettatori nelle loro virtù e debolezze. Ecco che ogni tanto, nel grande mare dell’intrattenimento dal vivo – a volte tempestoso ma spesso piatto e schifosamente calmo- puntare la barra del timone su un’isola felice diventa vitale. Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa per me una pietra miliare, non solo una tappa di un percorso bensì l’approdo a una forma di creatività tout court che mi ha spinto a immaginare un intero spettacolo partendo da una forma di racconto totalmente diversa e lontana dal musical (il film cinematografico) per approdare ad un esempio di vero e proprio juke-box musical grazie alle “lezioni” che ho potuto ricevere sul campo cimentandomi in passato con capolavori come Mamma Mia!, We will rock you o il recentissimo Moulin Rouge! Il Musical.

Ho apprezzato moltissimo la forza dirompente con cui Teresa Manes, la mamma del ragazzo a cui il nostro racconto si ispira, ha voluto fortemente regalarci la sua dolorosissima esperienza: da genitore, credo che non esista un dolore più dilaniante di questo. E ho altresì ammirato la chiave di racconto che ha scelto Roberto Proia nella sua sceneggiatura affinché di questa tragedia emergesse l’aspetto più luminoso- se mai si potesse ipotizzarne uno- che è la voglia di guardare avanti saltando il mero tragico episodio per evidenziarne le cause che lo hanno preceduto.

Nel contribuire umilmente al racconto attraverso un’opera ancora più evoluta -perché comprensiva anche della musica, linguaggio universale che coinvolge e unisce- ho addirittura voluto riportare idealmente Andrea “tra noi” nella veste di narratore, una sorta di “voce del pensiero” tipo “se oggi fossi ancora qui…”, rendendo più leggero il racconto nella speranza che arrivi il messaggio che il sacrificio di Andrea possa non essere vano ma riesca a far fermare gli adolescenti per un paio d’ore a pensare quanto sarebbe bello se tutti rispettassimo l’individualità degli altri senza affrettati giudizi e senza quella maledetta, tremenda, aberrante ricerca delle pecorelle contro cui farsi leoni».

A dare volto e voce al protagonista di questa toccante storia che ha commosso l’Italia è Samuele Carrino, già interprete del film e molto amato dai teenagers. Al suo fianco Rossella Brescia, nei panni della madre di Andrea, un ruolo di grande intensità emotiva, e Sara Ciocca, già protagonista nella versione cinematografica. Christian Roberto ha il delicato ruolo di Andrea a 27 anni, narratore disincantato e voce del “domani”. Insieme ad un ensemble di grande talento, completano il cast Donato Altomare nel ruolo di Tommaso, il padre di Andrea; Matteo Volpotti in quello dello stravagante e contagioso prof. di musica Gioli; Tommaso Pieropan nei panni di Christian, il bello e bullo della scuola, colui a cui toccherà l’ingrato compito di essere il carnefice designato; e il piccolo Michele Mula nel ruolo del fratellino Daniele. La direzione musicale è di Emanuele Friello, le coreografie di Dalila Frassanito attivissima, tra le altre cose, nel panorama della musica leggera italiana, le scenografie di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Umile Vainieri, il suono di Stefano Gorini.

Dopo un capillare tour nelle scuole italiane, il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” è approdato su Netflix a maggio 2025, dove è rimasto per oltre un mese nella top ten dei film più visti. Il lungometraggio, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica, avrà anche un remake americano diretto da Nick Cassavetes con riprese previste già da quest’anno negli Stati Uniti per affrontare il tema universale del bullismo. Un obiettivo di sensibilizzazione già raggiunto dal film campione di incassi, tratto dal libro scritto dalla madre di Andrea Spezzacatena, Teresa Manes, presente in occasione dello Première dello spettacolo.

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