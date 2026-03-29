Mercoledì 1° aprile alle 15.30 prima iniezione di siero nello stabilimento Grifo Latte di Ponte San Giovanni, a Perugia

Perugia, 29 mar. 2026– Mercoledì 1° aprile alle 15.30 nello stabilimento del Gruppo Grifo Agroalimentare di Ponte San Giovanni (strada dei Loggi 59), a Perugia, si terrà la presentazione e l’avvio operativo del progetto Siero, intervento sperimentale a scala pilota colto a bonificare le falde acquifere contaminate da solventi clorurati. L’innovazione risiede nell’uso della scotta di siero di latte, uno scarto di produzione fornito a chilometro zero da Grifo Latte, come substrato organico per alimentare i batteri già presenti nel sottosuolo, capaci di degradare gli inquinanti.

Interverranno i rappresentanti dei soggetti partner dell’iniziativa: l’assessore all’ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca; il direttore generale di Arpa Umbria, Alfonso Morelli; il country manager director di Ramboll Italy, Andrea Campioni; il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Carlo Catanossi.

Saranno inoltre presenti: il responsabile del Servizio bonifiche di Arpa, Andrea Sconocchia; il vice direttore di Its Umbria Academy, Oscar Proietti; l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche; Michele Cenci del Servizio energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della Regione Umbria; Angelo Raffaele Di Dio del Servizio risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche.

Al termine della conferenza stampa verrà effettuata la prima iniezione di siero di latte nella falda oggetto dell’intervento. Le operazioni tecniche di iniezione e i successivi campionamenti delle acque segnano ufficialmente l’inizio di un piano di monitoraggio e rigenerazione ambientale della durata di sei mesi.

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