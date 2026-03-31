Foligno, 31 marzo 2026 – A Foligno, per il perodo pasquale, tornano le rassegne Anticamente e Artigianando, dalle 9 al tramonto.
Anticamente, mostra-mercato di antiquariato con operatori che propongono oggetti che vanno dal collezionismo al vintage fino al modernariato, avrà luogo sabato 4 aprile, in piazza della Repubblica a largo Carducci.
Sarà un’edizione speciale di Pasqua, per Artigianando – mostra-mercato di piccolo artigianato locale – in programma dal 4 al 6 aprile, nella corte di Palazzo Trinci.
Anticamente e Artigianando sono promosse dall’associazione Indivenire.
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