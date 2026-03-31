Ricco contenitore di iniziative aperte a tutti da venerdì 3 a lunedì 5 aprile in centro storico

Perugia, 31 mar. 2026 – La cultura e la storia produttiva di una delle principali eccellenze dell’Umbria, la lavorazione della ceramica nelle botteghe d’arte, incontrano un’altra importante tradizione locale, quella del cioccolato. Torna così a Perugia ‘Pasqua d’artista’, grande contenitore di eventi che vivacizzerà il centro storico da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, e interesserà anche la città di Deruta, con un ricco cartellone di attività aperte a tutti, organizzato dal Consorzio Perugia in centro, i Comuni di Perugia e Deruta e la collaborazione dell’associazione Articity.

“Quelle della ceramica e del cioccolato – ha dichiarato Fabrizio Croce, assessore al turismo del Comune di Perugia – sono forme di artigianato che affondano le proprie radici nella storia identitaria del territorio e rappresentano un segmento significativo dell’economia locale da valorizzare, ma sono anche un asset imprescindibile per il turismo esperienziale di cui questo evento può essere un volano”. Con questo progetto Perugia entra ufficialmente a far parte della ‘Strada delle Città della Ceramica in Umbria’, riaffermando il ruolo che la città ha sempre avuto come promotrice di iniziative e azioni volte al sostegno, allo sviluppo e all’innovazione della produzione ceramica regionale. “Con questa iniziativa – ha commentato Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in centro – vogliamo che l’acropoli si faccia bella, attraverso l’arte, la ceramica e i saperi che caratterizzano la storia di questa città. Chi visiterà Perugia in questi giorni vedrà una città animata, pittori che dipingono, artigiani che lavorano. Il nostro obiettivo è far sì che la città sia viva per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ma anche per la presenza di manifestazioni artistiche e culturali”.

Il taglio del nastro di ‘Pasqua d’artista’ sarà venerdì 3 aprile alle 18 al Centro camerale ‘Galeazzo Alessi’ in via Mazzini, dove, da sabato 4 a lunedì 6, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 si potrà visitare la mostra ‘Grand Tour’ dedicata alla ceramica classica italiana con esposizione di rari reperti della fabbrica ‘La Salamandra’ di Perugia. Per tutto il weekend di Pasqua, da sabato a lunedì, piazza della Repubblica si trasforma in un laboratorio a cielo aperto grazie a ‘Ceramica in piazza’ con una mostra delle città umbre della ceramica e attività di tornio e pittura della ceramica aperte a tutti sotto la guida di maestri artigiani di Deruta e Perugia. Ci sarà inoltre l’esposizione e la colorazione artistica di un Uovo di cioccolato gigante.

Sabato 4 aprile il centro storico ospiterà anche ‘Uova d’artista’, mostra estemporanea di pittura di uova in ceramica, con la partecipazione di oltre 70 artisti provenienti da diverse parti d’Italia. Nella stessa giornata sono in programma alle 10.30 una passeggiata cittadina con visita guidata per adulti e bambini alla scoperta dell’arte ceramista di Perugia ‘Terrecotte e maioliche artistiche a Perugia’ (per informazioni e prenotazioni 3476052993; meravigliarti.inumbria@gmail.com), e alle 11.30 un laboratorio di ceramica per bambini (3458333183). Momento dedicato alla tradizione e al folklore, lunedì 6 aprile alle 17, con la sfilata in costumi storici dei figuranti del Palio della Brocca di Deruta.

Fa parte dell’evento anche il programma ‘Perugia a passo d’uovo’ in scena dal 27 marzo al 6 aprile con iniziative a tema e l’esposizione di uova in ceramica del Maestro Domiziani negli spazi della Città del cioccolato, un itinerario fotografico a premi nel centro storico utilizzando una cornice a forma di uovo e la mostra di opere originali del Maestro Quintaliani alla Prigione di San Francesco. Per informazioni e prenotazioni: 3783093537; info@cittadelcioccolato.it. Venerdì 3 aprile dalle 16 alle 19 nella terrazza del mercato coperto ci sarà inoltre ‘Tornio subito’, dimostrazione dal vivo di creazione di opere in ceramica a cura del Maestro Domiziani in collaborazione con Città del Cioccolato.

Tra i luoghi di ‘Pasqua d’artista’ c’è anche Palazzo Baldeschi che ospita visite guidate alla collezione di maioliche rinascimentali della Fondazione Perugia (venerdì 3 e lunedì 5 aprile alle 17); il laboratorio ‘Uova d’artista’ per la realizzazione creativa di uova in argilla (giovedì 2 alle 16.30 e lunedì 6 alle 11) e il laboratorio ‘Osserva e conserva’ sull’osservazione e il restauro della ceramica (sabato 4 e lunedì 6 aprile alle 16.30). Per informazioni e prenotazioni: 075 5734760; palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it. Da Piazza Italia partirà inoltre l’Escursione in navetta a Deruta, dove nelle stesse giornate, nell’ambito di ‘Pasqua d’artista’, saranno realizzate diverse iniziative dedicate alla ceramica, tra le botteghe artigiane e il museo regionale della ceramica.

‘Pasqua d’artista’ rientra nel programma di iniziative per la Giornata nazionale del Made in Italy 2026, occasione dedicata alla promozione di ciò che significa ‘fatto a mano’ ed è parte della programmazione nazionale delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (Gema) 2026, appuntamento di respiro internazionale finalizzato alla valorizzazione dell’artigianato artistico e dei mestieri d’eccellenza. “La scelta di dedicare questo appuntamento alla ceramica umbra nel cuore di Perugia – ha concluso Maria Antonietta Taticchi, presidente di Articity – significa riconoscere l’artigianato come patrimonio storico, artistico e tradizionale, ma anche come espressione profondamente contemporanea e viva della società”. Durante l’evento, i laboratori apriranno le proprie porte per mostrare i processi creativi, raccontare il tempo del fare e restituire piena dignità al lavoro manuale e artistico.

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