Il nuovo spazio per i giovani, presso il Centro di formazione professionale Cnos-Fap nel quartiere di Ammeto, sarà inaugurato sabato 11 aprile 2026 alle ore 16.30

Marsciano, 6 apr. 2026 – Sabato 11 aprile, alle ore 16.30, sarà inaugurato a Marsciano “Cactus”, il nuovo Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), presso il Centro di formazione professionale Cnos-Fap presente nel quartiere di Ammeto a Marsciano.

Uno spazio dei giovani e per i giovani, che si rivolge ad una fascia di età dai 14 ai 25 anni, e ha l’obiettivo di offrire un luogo sicuro, dove poter trascorrere con spensieratezza il proprio tempo all’insegna della socializzazione e del confronto con gli altri, ma anche partecipare ad attività strutturate, come laboratori sul fumetto e l’illustrazione, focus group su temi scelti dai destinatari, e altri percorsi a seconda delle esigenze che i giovani manifesteranno. In questo modo ragazzi e ragazze potranno sviluppare le proprie inclinazioni e i propri talenti con il supporto di educatrici qualificate.

L’apertura di “Cactus” fa parte del progetto Oltre il gioco – Centri di Aggregazione Giovanile, finanziato dalla Zona sociale n°4 e realizzato dalla cooperativa Frontiera lavoro. Oltre a quello di Marsciano, sono stati già inaugurati il CAG di Deruta “Piano B” e il CAG di Todi “Bowie”.

“L’apertura del Centro di Aggregazione Giovanile Cactus – spiega l’assessora alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Simona Montagnoli – rappresenta un passo importante per la nostra comunità e completa, con i Centro già attivi di Deruta e Todi, un percorso di investimenti strutturali sulle politiche giovanili avviato da tutta la Zona sociale. Offriamo ai ragazzi e alle ragazze un luogo sicuro, accogliente e stimolante, dove possano esprimersi liberamente, coltivare passioni e costruire relazioni positive. Investire nei giovani significa costruire nuove opportunità per lo sviluppo e il benessere delle comunità, e questo spazio nasce proprio per ascoltare le loro esigenze e accompagnarli nella crescita, con attività di qualità e il supporto di professionisti competenti”.

Alle ore 16.30 ci sarà il taglio del nastro, con la presentazione del progetto e gli interventi del sindaco di Marsciano Michele Moretti, dell’assessora Simona Montagnoli, del direttore Federsanità Anci Umbria Daniele Benedetti, del vice presidente di Frontiera lavoro Angelo Moretti e degli amministratori di Deruta e Todi dove sono già attivi i CAG. A seguire si darà spazio alle attività creative, ludiche e di socializzazione, con un programma ricco di momenti interessanti e ricreativi: Live painting e workshop di illustrazione con Marco Leombruni; concerto dei Sounds Buds – giovane e promettente rock band marscianese; mostra di vignette sul tema della dipendenza dal gioco d’azzardo a cura di Federsanità ANCI Umbria.

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