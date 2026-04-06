L’incontro alle ore 18 nella Sala consiliare

Panicale, 6 aprile ‘26 – A Panicale martedi 7 aprile 2026 alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Municipio, incontro con il poeta danese Laus Strandby Nielsen e presentazione della sua raccolta “A metà dell’infinito”.

Laus Strandby Nielsen ha tradotto in italiano, turco, inglese, islandese, albanese, macedone, bulgaro, serbocroato, romeno e tedesco. Ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie nel 1970.

La sua ultima raccolta “A metà dell’infinito” è stata tradotta di recente e curata dal poeta e critico Marco Caporali.

All’incontro porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Elena Sepiacci e il presidente dell’Associazione Pan Kalon Eugenio Becchetti, che ospita l’evento.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(1)