Bastia Umbra, 9 apr. 2026 – Domenica 12 aprile Bastia Umbra ospiterà una nuova edizione della Fiera di Primavera, appuntamento atteso che animerà il centro cittadino per l’intera giornata.

L’evento, organizzato dall’associazione L’Arte e la Terra in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, si svolgerà lungo Via Veneto, Via dell’Isola Romana, Via della Rocca, Via Roma (primo tratto) e Piazza Mazzini, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Saranno presenti circa 100 operatori commerciali, selezionati per la qualità e la varietà dell’offerta, che proporranno prodotti di diverse tipologie, offrendo ai visitatori un percorso tra eccellenze, artigianato e produzioni tipiche del territorio.

La manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del commercio locale: in concomitanza con la fiera, numerose attività del centro resteranno aperte, contribuendo a creare un sistema integrato tra commercio su area pubblica e negozi di vicinato.

La Fiera di Primavera si conferma così come un momento di incontro, socialità e promozione del territorio, capace di attrarre visitatori e sostenere l’economia cittadina.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questa giornata all’insegna dello shopping, della scoperta e della convivialità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:

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