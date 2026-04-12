Realizzato in collaborazione con UniChess, l’iniziativa prevede laboratori educativi, sfide con l’AI, tornei e una simultanea spettacolare per vivere gli scacchi come non mai

Collestrada (Perugia), 12 aprile 2026 – Il gioco più antico del mondo incontra la tecnologia più avanzata: da lunedì 13 a domenica 19 aprile il Centro commerciale Collestrada ospita il Festival degli scacchi, una settimana in cui la galleria si trasforma in un luogo vivo, curioso, attraversato da bambini che scoprono le prime mosse, appassionati che affinano strategie, famiglie che si fermano ad osservare e sfidanti pronti a mettersi alla prova.

Grazie alla collaborazione con UniChess – l’Università degli Scacchi, ogni giorno diventa un’occasione per imparare, giocare, stupirsi, con laboratori progettati come vere esperienze educative e coinvolgenti che utilizzano gli scacchi per sviluppare concentrazione e memoria, capacità decisionale, pensiero logico e strategico, gestione dell’errore, rispetto delle regole e dell’avversario.

Sono previste sessioni introduttive al gioco a cura di istruttori qualificati UniChess e attività ludico-didattiche pensate per avvicinare i bambini alla scacchiera in modo semplice e divertente, coinvolgendo le scuole primarie e secondarie del territorio in un percorso di scoperta che unisce gioco e crescita personale. A rendere tutto ancora più sorprendente ci sarà un robot AI(Artificial Intelligence) pronto a sfidare chiunque voglia provare l’emozione di una partita contro l’intelligenza artificiale, un’esperienza che fonde tradizione e futuro in un’unica scacchiera.

Il weekend porterà con sé l’energia delle grandi occasioni dedicate agli iscritti alla Community del Centro Commerciale Collestrada: sabato 18 aprile, dalle 15,30, il torneo di scacchi gratuito, in palio Gift Card per i primi tre classificati. Per prenotare basterà inviare una mail a collestrada@collestrada.it oppure iscriversi direttamente al desk in galleria dal 13 al 18 aprile, compilando il modulo cartaceo disponibile e mostrando poi il proprio QR Code della Community il giorno della gara. Domenica 19 aprile, dalle 16,00, il maestro Roberto Mogranzini darà vita a un emozionante “Uno contro tutti”, affrontando simultaneamente 30 giocatori in una sfida che promette spettacolo, concentrazione e adrenalina. Per prenotare basterà inviare una mail acollestrada@collestrada.it oppure iscriversi direttamente al desk in galleria attivo dal 13 al 19 aprile fino a esaurimento posti. La partecipazione è gratuita.

Il Festival degli scacchi nasce per unire intrattenimento, apprendimento e socialità, trasformando Collestrada in un luogo di incontro, scoperta e condivisione, dove ogni mossa diventa un’occasione per stare insieme e vivere un’esperienza diversa dal solito.

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