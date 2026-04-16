Un viaggio tra arte antica e creazione contemporanea in cui la parola si trasforma in immagine, colore e materia viva

Narni, 16 apr. 2026 – C’è qualcosa di straordinario quando secoli diversi dialogano all’interno dello stesso spazio, quando l’arte antica e la creazione contemporanea si guardano senza filtri, si misurano, si riconoscono. (Nella foto, copia di affresco colonna chisesa s. Francesco Narni)

È esattamente questo che accade nella Cappella di San Giuseppe, all’interno del complesso di San Francesco, nel cuore storico di Narni: un luogo che, in occasione della 58° edizione della Corsa all’Anello, diventa il teatro di un incontro straordinario tra il passato e il presente attraverso la mostra “Visioni dal Cantico a Narni” che sarà inaugurata domenica 26 aprile alle ore 17. Al centro dell’evento espositivo c’è il celeberrimo ‘Laudes Creaturarum’, scritto da Francesco con l’urgenza di celebrare la fratellanza universale tra l’uomo e la natura — una natura che non è solo paesaggio ma estensione del Creatore, e che rivela in Francesco un visionario precursore il cui messaggio, a ottocento anni di distanza, suona ancora come un monito potente e quanto mai attuale.

Alessandro Arbuatti, Alessandro Svizzeretto, Anna Paola Catalani, Giuseppe Pileri, Igor Borozan, Michele Deturres, Paolo Baiocco, Pierto Passone, Roberta Ubaldi, Stephanie Vasserfallen: dieci artisti contemporanei diventano testimoni di questo messaggio. Partendo ciascuno da una strofa, hanno trasformato la parola in immagine, il suono del verso in materia e colore, la visione poetica di Francesco in una visione contemporanea che la prolunga e la reinterpreta con forza e rispetto. Il risultato è un percorso espositivo che è lettura e contemplazione, ma anche un invito urgente a riscoprire quel legame profondo tra l’essere umano e il mondo naturale che Francesco aveva compreso e vissuto fino in fondo e che noi, suoi posteri distratti, abbiamo, oggi più che mai, il dovere di riscoprire.

La scelta della Cappella di San Giuseppe, con i suoi affreschi finalmente visibili, recentemente restituiti alla luce dopo un attento restauro, è essa stessa un’opera d’arte che dialoga con le opere esposte, un interlocutore silenzioso e potente che aggiunge alla mostra una dimensione sacra che nessuna galleria contemporanea potrebbe offrire.

Dietro questo evento artistico c’è la visione dell’Associazione Progetto Paideia APS, attiva dal 2005 all’interno della Chiesa di San Francesco di Narni e dove, da diversi anni, accoglie i visitatori, racconta la storia di questo luogo straordinario e raccoglie donazioni per il restauro degli affreschi — un lavoro silenzioso e ostinato, fondato sulla convinzione profonda che prendersi cura della bellezza antica sia un atto civile prima ancora che culturale, e che la comunità possa e debba essere protagonista della tutela del proprio patrimonio. È la stessa convinzione che anima l’intero progetto ‘Una voce dal passato per un futuro possibile’, attraverso un programma articolato che nel corso del 2026 attraverserà Narni con conferenze, mostre, concerti, installazioni e visite ai luoghi francescani dell’Umbria, del Lazio e della Toscana, costruendo un percorso concreto capace di restituire alla comunità narnese la piena consapevolezza di un patrimonio che le appartiene e che merita di essere vissuto, non solo conservato.

Una città che non ha mai smesso di abitare il proprio passato con la stessa intensità con cui abita il presente — Narni, con la sua storia che si rinnova ogni anno nel rito appassionato della Corsa all’Anello, accoglie questa mostra non come un evento ospitato ma come qualcosa che le appartiene profondamente: una comunità consapevole della propria ricchezza, che la abita con orgoglio e con intelligenza, dando spazio al dialogo tra arte, bellezza e territorio, oltre il tempo e lo spazio.

La mostra, ingresso libero, sarà visitabile presso la Cappella di San Giuseppe, complesso di San Francesco di Narni, in occasione della Corsa all’Anello dal 23 aprile al 10 maggio 2026.

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