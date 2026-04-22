Appuntamento a Bevagna dal 30 aprile al 3 maggio prossimi con cultura, spettacoli e gastronomia

Perugia, 22 aprile 2026 – E’ stata presentata presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, l’edizione 2026 della Primavera medievale di Bevagna, che si svolgerà nei luoghi più suggestivi di Bevagna dal 30 aprile al 3 maggio prossimi. La Primavera Medievale è realizzata con il patrocinio della Regione Umbria, con il contributo della Camera di Commercio e il sostegno di Fondazione Perugia e Associazione umbra rievocazioni storiche (Aurs).

Ad illustrare il programma e l’idea di fondo sono stati il neo podestà del Mercato delle Gaite, Massimiliano Bianchi, la sindaca di Bevagna Annarita Falsacappa e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Presente anche una rappresentanza dei volontari delle Gaite.

Il titolo e il tema scelto per la Primavera è “Francesco, il Santo che chiamò fratello il Sole – omaggio a Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla morte”. Dal 30 aprile al 3 maggio, dunque, turisti e visitatori potranno trovare a Bevagna quasi un anticipo di quello che sarà il Mercato delle Gaite, con cultura e quindi convegni e conferenze, spettacoli suggestivi e le taverne delle Gaite aperte per regalare una esperienza unica. Non mancheranno i prelibati piatti delle quattro Taverne, i Mestieri Medievali, i giullari, i cantastorie e un ricco e colorato Mercato in piazza, con prodotti e manufatti, artigiani e mercanti.

Tra gli eventi da segnalare, il primo giorno, la conferenza a cura del cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, dal titolo “Francesco cantore del Creato”, che si svolgerà dopo l’apertura ufficiale con la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca Annarita Falsacappa, il podestà Massimiliano Bianchi e l’arcivescovo di Spoleto – Norcia, monsignor Renato Boccardo. Le strade di Bevagna si riempiranno poi della magia del Teatro di strada, dei ‘Giullari del diavolo’ e ci sarà poi la Gara di tiro con l’arco organizzata dall’associazione Arcatores de Mevania.

Il secondo giorno apriranno i mestieri medievali e partiranno anche gli itinerari al tramonto, visite guidate nei luoghi più suggestivi delle quattro Gaite. Da evidenziare anche l’appuntamento “Francesco e Chiara nei set di Bevagna – Fratello Sole, Sorella Luna”, dedicato al film di Franco Zeffirelli del 1972, che girò proprio a Bevagna. Sabato 2 gennaio occhi puntati sul convegno di studi “Francesco, la natura e gli animali”, al via all’Auditorio di Santa Maria Laurentia alle 10. Parteciperanno insigni accademici provenienti anche dalle università francesi. Ci sarà anche il professor Franco Cardini, dell’Istituto italiano di Scienze umane e sociali della Scuola Normale di Superiore di Pisa e Franco Franceschi, dell’Università di Siena. Domenica 3 maggio visite guidate, mestieri, cantastorie, mercato medievale e conclusione con “Cantico – Narrazione in musica”, al chiostro di San Domenico. Uno spettacolo di e con Francesca Breschi e Giulia Zeetti.

“Bevagna si riaccende con la magia della Primavera Medievale, un’anteprima di quello che sarà il Mercato delle Gaite di giugno – spiega il podestà Massimiliano Bianchi – il programma della Primavera 2026 non poteva che essere dedicato a San Francesco e agli 800 anni della morte, aprendo un focus sui luoghi francescani di Bevagna, insieme a quel mondo accademico e artistico sempre vicino al Mercato. Sono certo che, anche quest’anno, regaleremo un grande spettacolo a chi deciderà di venirci a trovare, nella consapevolezza del grande gioco di squadra che abbiamo messo in campo, con volontarie e volontari da mesi all’opera”.

“La Primavera Medievale nasce come anteprima culturale del Mercato delle Gaite — ha commentato il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa —, ma quest’anno è ancora più ricca grazie alla volontà espressa dal Comitato Esecutivo. Come amministrazione siamo assolutamente soddisfatti: siamo in piena sintonia con le iniziative proposte e orgogliosi di offrire un programma di tale spessore”. Nel corso della conferenza sono anche intervenute l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni e la presidente della Regione Stefania Proietti. “C’è una profonda intenzione e convinzione di supportare questo tipo di eventi – ha detto l’assessora Meloni – perché fondamentale nella cultura dell’Umbria. L’umbria che vogliamo promuovere è centrata su piccoli comuni e Bevagna è uno di questi”.

“Il Mercato delle Gaite così come Bevagna – ha dichiarato la presidente della Regione, Stefania Proietti – sono parte dell’imaginario dell’Umbria autentica che stiamo promuovendo. È grazie ad eccellenze come queste che riusciamo a toccare anche record di presenze turistiche. Aver poi inserito le iniziative dell’anteprima della Primavera medievale dentro gli eventi francescani riesce a potenziare l’evento per aumentare ancora l’autenticità che Bevagna sa esprimere”.

Nel link il programma dettagliato: https://tinyurl.com/primaveramedievale2026

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