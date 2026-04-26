Terni, 26 apr. 2026 – Nella serata tra sabato 25 e domenica 26 aprile, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ha svolto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione “Movida sicura”, disposto dal Questore Abenante.

Gli equipaggi nelle prime ore del servizio hanno effettuato posti controllo sulle rincipale arterie di accesso a questo centro cittadino per poi essere impiegate, con vigilanza fissa e dinamica, nelle principali aree della “Movida” e nei luoghi di maggiore afflusso giovanile, tra cui Largo Ottaviani, Largo Giannelli, via San Marco, via Lanzi, piazza dell’Olmo, Porta Sant’Angelo, via Cavour e parco La Passeggiata.

Nel corso delle attività, sono stati effettuati controlli anche presso 4 esercizi pubblici al fine di identificare gli avventori nonché le eventuali irregolarità sulla somministrazione degli alcolici.

Parallelamente all’attività di controllo del territorio, il Questore di Terni ha adottato un provvedimento di divieto di ritorno per tre anni ad un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina su proposta della Stazione Carabinieri di Papigno che lo aveva identificato

Nel complesso, l’operazione ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

76 persone identificate

13 soggetti con precedenti di polizia

20 veicoli controllati

4 Esercizi Pubblici Controllati

2 Sanzioni amministrative al CDS

L’intero servizio, andato avanti sino a notte inoltrata, si è svolto senza particolari criticità, consentendo ai numerosi giovani presenti di vivere la serata in modo sicuro, confermando l’efficacia del presidio interforze a tutela della movida cittadina.

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