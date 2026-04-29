Terni, 29 apr. 2026 – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha sequestrato 40 kg di tabacco da masticare illegalmente acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio.

A seguito di attività di osservazione ed appostamento, nella giornata dello scorso 27 aprile i finanzieri del Gruppo di Terni hanno individuato, all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo, gestito da un cittadino originario del Bangladesh, un ingente quantitativo di tabacco da masticare, illecitamente importato da un Paese UE.

L’attività si concludeva con il sequestro penale di 40 kg. di tabacco, contenuto in 1.000 confezioni prive del sigillo del Monopolio di Stato, e con la denuncia del titolare dell’attività, alla Procura della Repubblica di Terni, per il reato previsto e punito dall’art. 84 del D. Lgs. n. 141/2024.

La merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato alcune migliaia di euro in totale evasione d’imposta.

L’azione delle fiamme gialle testimonia la costante presenza sul territorio a tutela del mercato, nel contrasto a fenomeni di illegalità economica, anche connessi ai traffici illeciti che mettono a rischio la salute dei consumatori.

Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

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