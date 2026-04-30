All’inizio assumerà tra i 12 e 15 giovani

Terni, 30 apr. 2026 – È ufficialmente nata a Terni la costituenda Pileri Racing Bike srl, una nuova azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di moto da competizione. La società, in via Cassian Bon, ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento emergente nel panorama del motorsport europeo.

La nuova realtà industriale partirà con un organico iniziale di circa 12-15 dipendenti, con l’obiettivo di crescere progressivamente nei prossimi anni sia in termini di produzione che di occupazione.

Le moto sviluppate da Pileri Racing Bike saranno destinate inizialmente ai principali mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Olanda. Parallelamente all’attività produttiva, l’azienda sarà impegnata anche sul fronte sportivo, partecipando a importanti campionati di categoria: in Italia al campionato Promo4; in Spagna Moto4 Esbk; in Francia, Regno Unito e Olanda ai campionati Moto4.

“Pileri Racing Bike nasce da una visione chiara: – spiega il direttore generale, Francesco Pileri – portare innovazione, qualità e passione nel mondo delle competizioni. Vogliamo costruire moto competitive ad un prezzo che sia appetibile per i genitori dei piloti. Allo stesso tempo vogliamo formare talenti, partendo dall’Europa, ma con uno sguardo rivolto al futuro internazionale. È un progetto ambizioso, ma fondato su competenze solide e grande determinazione”.

Con questa iniziativa, Pileri Racing Bike srl punta a coniugare innovazione tecnologica, passione per le competizioni e sviluppo industriale, contribuendo al rafforzamento del settore motociclistico italiano ed europeo.

(4)