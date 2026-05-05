Nel cuore del programma panel laboratori, performance e proiezioni

Perugia, 5 mag. 2026 – Entra nel vivo il Festival Internazionale per la Parità di Genere e lo fa con due intense giornate, il 6 e il 7 maggio e ventuno eventi con focus sul lavoro – con l’importante contributo della Camera di Commercio dell’Umbria -, e sulla formazione. Molto spazio a scuole e università dove ai panel si affiancheranno momenti musicali, letture, proiezioni di film e performance teatrali. In programma anche un appuntamento a Terni, nel dipartimento di Ingegneria.

“Ritengo un grande risultato il coinvolgimento così totale dell’Ateneo perugino e dell’ITTS Volta – commenta la coordinatrice del Festival Giuseppina Bonerba -. Ci sono giunte proposte straordinarie, panel, lezioni autogestite aperte al pubblico, spettacoli. Docenti e studenti insieme hanno messo in campo, anche in sinergia con altre università italiane, appuntamenti di grande interesse. Uno dei nostri obiettivi era sensibilizzare le nuove generazioni a prendersi carico di un tema così cruciale. Crediamo di essere sulla strada giusta”.

Saranno esperti/e provenienti da tutt’Italia e dall’estero, a parlare di bias di genere, leggi sulla violenza, ma anche legge regionale sulle politiche di genere, di informazione, linguaggio, diritti. Entrando nella vita di tutti i giorni come con “Vabbè è normale. Decostruire gli stereotipi di genere che permeano la quotidianità”, dove il normale sono una parola, una battuta, un luogo comune che discrimina. Contributi anche dal CNR con il laboratorio “Donne e Informatica”, e dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con “Diritti, parità e differenze”. Senza dimenticare di esaminare la situazione dei “Servizi umbri dedicati all’utenza LGBT+: CAD & Pink House”.

E ancora i laboratori su donne e arte “A nostra immagine. Ritratti e autoritratti dalle artiste a noi” tenuti dalla psicologa e psicoterapeuta Tiziana Luciani, o sulla necessità di adottare uno sguardo nuove come in “Oltre gli stereotipi: educare alla parità di genere e al consenso Laboratorio a cura del Centro Co.Me.Te. Fino al laboratorio di decostruzione curato da Alessio Frattini in collaborazione con Arci il Porco Rosso.

Il Festival propone tra l’altro un affaccio retrospettivo sugli Archivi delle donne e delle associazioni femministe in Umbria negli anni Sessanta e Settanta e sugli ottanta anni del voto femminile, con proiezione finale del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi e intervento di una delle attrici, Ilaria Falini. Poi ci sono i panel dedicati al linguaggio, strumento all’apparenza neutro, ma in realtà portatore di stereotipi, pregiudizi e violenza. Se ne parlerà, tra gli altri, in “Violenza di genere e del linguaggio” (Sergio Sottani, Patrizia Mattei, Mariangela Montagna, Stefania Santarelli), così come negli incontri dedicati all’informazione, alcuni accreditati dall’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria.

Decisivo per il Festival anche il contributo della Camera di Commercio dell’Umbria da tempo impegnata nella certificazione aziendale per la parità di genere e nella costruzione di una nuova visione del lavoro. Sarà il Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi ad accogliere mercoledì 6 “Impresa responsabile: il welfare aziendale come linguaggio comune tra etica e business”, mentre giovedì 7 il focus sarà tutto su “Società benefit: caratteristiche, requisiti e vantaggi”. Sulla strada dell’innovazione e di una nuova cultura anche “Le voci di fuori, parole per nuovi sguardi” teatro d’impresa curato da Giulia Caliotto.

Spazio anche all’ironia con “Piccolo manuale di comicità femminista” che vedrà l’autrice Luisa Merloni dialogare con Giuseppina Bonerba e Maria Giuseppina Pacilli (6 maggio). Per gli spettacoli, sempre il 6 maggio, in programma il docudrama di e con Pamela Tortora “Lise Meitner e la fissione nucleare” (VintuleraTeatro), il 7 teatro d’impresa. Incontro e letture invece con “Il corpo femminile” a cura di Lèggere con Coop. Densa (7 maggio).

Aperte al pubblico fino alla fine del festival le due mostre “Come eri vestita?” Centro Pari Opportunità della Regione Umbria indi Via GIuseppe Mazzini 21 (9-13/15-18). Al Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi – via Giuseppe Mazzini 15 – “Protagoniste. Donne che hanno cambiato il fumetto” (10-13/16-20).

IL PROGRAMMA del 6 e 7 maggio

Mercoledì 6 maggio

Mattina

La terza giornata del Festival prende avvio alle ore 9.00 all’ITTS Alessandro Volta (via Assisana 40/E, Piscille) con “Donne & Informatica”, laboratorio con Giorgia Bassi, referente progetto Ludoteca del Registro.it (CNR-IIT) e Beatrice Lami, ricercatrice CNR-IIT. Introducono Fabiana Cruciani dirigente ITTS Alessandro Volta Perugia e Lorena Pini docente ITTS Alessandro Volta Perugia. Sempre al Volta, ore 10.00, “Vabbè, è normale. Decostruire gli stereotipi di genere che permeano la quotidianità”, laboratorio nell’ambito del progetto “È un problema mio” con Sara Pasquino avvocata operatrice antiviolenza. Introducono Fabiana Cruciani dirigente ITTS Volta, Lorena Pini prof. di Diritto ITTS Volta, Luca Fratini prof. di Grafica ITTS Volta.

Altro appuntamento ore 10.00 Centro Pari Opportunità Regione Umbria (via Mazzini 21) con il laboratorio “A nostra immagine. Ritratti e autoritratti dalle artiste a noi” a cura di Tiziana Luciani, psicologa, psicoterapeuta e arteterapeuta. Ancora ore 10 Sala delle Colonne Palazzo Graziani (Corso Vannucci 47) con “Leggi e violenza di genere. Nascita e evoluzione del codice rosso” con interventi di Lidia Brutti magistrata, Fausto Cardella già Procuratore Generale di Perugia, Giulia Mariani giornalista, podcaster e Angela Di Berardino podcaster. Modera il giornalista Luca Fiorucci (panel accreditato Ordine dei Giornalisti dell’Umbria). Ore 10.30 (Aula 4 Dip. Scienze Politiche, via Elce di Sotto) “Piccolo manuale di comicità femminista”.

L’autrice Luisa Merloni dialoga con Maria Giuseppina Pacilli prof. Psicologia Sociale Unipg, Giuseppina Bonerba prof. Semiotica Unipg, modera Marco Damiani Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Unipg. Ore 11.30 “Informazione: singolare, femminile? Le sfide professionali per le giornaliste europee” con Sofia Verza ricercatrice Centro per il Pluralismo e la Libertà dei Media, European University Institute e Luciana Esposito giornalista, GiULia Giornaliste. Modera Tiziano Bertini, giornalista (panel accreditato Ordine dei Giornalisti dell’Umbria (Sala delle Colonne Palazzo Graziani, Corso Vannucci 47).

Pomeriggio

Ore 15.30 Aula 1 Palazzo Stocchi-Isidori (Piazza Morlacchi 30) “La lettura dei bias di genere”. Intervengono Rosita Garzi prof. Sociologia del Lavoro Unipg, Daniele Parbuono prof. Antropologia Culturale Unipg, modera Silvia Fornari sottodelegata Rettorale alle Pari Opportunità Unipg. Ancora 15.30 ma in Sala Brugnoli Palazzo Cesaroni, (Piazza Italia 2) “Nuove norme condivise per le politiche di genere.

Una riforma a 10 anni dalla legge regionale 14/2016”. Interventi di Simona Meloni assessora Pari Opportunità Giunta Regione Umbria, Stefano Minerva consigliere Regione Puglia, Maria Grazia Proietti consigliera Assemblea Legislativa dell’Umbria Partecipano Federica Moretti presidente Centro Pari Opportunità Regione Umbria, Sara Pasquino presidente UDI Perugia, Amelia Rossi presidente della Rete delle Donne Antiviolenza, Maurita Lombardi presidente Liberamente Donna, Wendy Paula Galarza Rete Donne delle Diaspore, Claudia Monti presidente Casa delle Donne di Terni.,

Ore 15.30 Auditorium Ordine Avvocati di Perugia, Piazza IV Novembre 36 “Diritti, parità e differenze” con Carlo Orlando presidente Ordine degli Avvocati di Perugia, Sergio Sottani Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Stefania Stefanelli prof. Diritto Privato Unipg, Giuliana Astarita avvocata e consigliera CPO dell’Ordine Avvocati di Perugia, Anna Lorenzetti prof Diritto Costituzionale e Pubblico Unibg. Modera Francesca Brutti presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Perugia (panel accreditato dal Consiglio Ordine Avvocati Perugia). Ore 16.00 Centro Pari Opportunità Regione Umbria (via Mazzini 21), laboratorio “A nostra immagine. Ritratti e autoritratti dalle artiste a noi” a cura di Tiziana Luciani, psicologa, psicoterapeuta e arteterapeuta.

Ore 17.00 Aula A Dipartimento di Fisica e Geologia Unipg (via Alessandro Pascoli), “Lise Meitner e la fissione nucleare”, docudrama di e con Paola Tortora, VintuleraTeatro, in collaborazione con Alessio Stollo e Giovanni Carlotti. Introducono Alessia Luchini prof. Fisica Unipg e Giovanni Carlotti prof. Fisica Sperimentale Unipg. Ore 17.00 Biblioteca degli Arconi (via della Rupe) “Oltre gli stereotipi: educare alla parità di genere e al consenso”, laboratorio a cura del Centro Co.Me.Te. Si chiude alle 17.30 Centro Servizi Camerali Alessi (via Giuseppe Mazzini 15) con “Impresa responsabile: il welfare aziendale come linguaggio comune tra etica e business”. Intervengono Mariarosaria Russo presidente Aidda Umbria, Adriana Velazquez HR Advisor e Prof. Istituto Italiano Design, Maria Cristina Doveri consulente patrimoniale e educatrice finanziaria, Maria Camilla Fogliati imprenditrice, Vittoria Ferdinandi Sindaca del Comune di Perugia. Modera Noemi Campanella giornalista. In collaborazione con AIDDA Umbria

Giovedì 7 maggio

Mattina

Avvio con trasferta a Terni ore 10.00 Aula C Dip. Ingegneria – Polo di Terni, (Strada Pentima 4 Terni) “Equità e genere nei sistemi energetici: accesso all’energia e comunità energetiche” con Beatrice Castellani prof. Fisica Tecnica Ambientale Unipg e Giorgio Rocchi consulente legale CIRIAF Unipg. Perugia ore 11.30 Centro Servizi Camerali Alessi (via Mazzini 15) “Società benefit: caratteristiche, requisiti e vantaggi”. Interventi di Marina Labia dirigente Sicamera/Unioncamere, rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, Enrico Gregorio Data Scientist, Statistiche e Analisi Evoluta Del Dato, InfoCamere, Andrea Bellucci Prof. di Economia Aziendale Unipg e Componente del Comitato Scientifico di Assobenefit, Jacopo Orlando Impact & Sustainability, Agricultural Public Affairs Manager di Aboca. Modera Giuliana Piandoro vice segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria. Ore 14.00 sempre al Centro Servizi Camerali Alessi “Le voci di fuori. Parole per nuovi sguardi”. Teatro d’impresa curato e presentato da Giulia Cailotto con spettacolo realizzato con Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA dell’Umbria. Intervento di Anna Baldacci, imprenditrice IWEC AWARDEE Umbria 2026 (necessaria prenotazione https://forms.gle/pHvHvF1CPD9VEPzZ6)

Pomeriggio

Ore 15 “Servizi umbri dedicati all’utenza LGBT+: CAD & Pink House”. Incontro di formazione a cura associazione Omphalos LGBT+ Sala della Vaccara Palazzo dei Priori (Piazza IV Novembre). Durata: 3 ore. Per iscrizioni: https://forms.gle/wNGc7XGxXZ3ZXf4p6. Ore 15 Aula Magna Rettorato (Piazza dell’Università 1) “Libere di votare. Ottant’anni di voto femminile in Italia. Saluti istituzionali Massimiliano Marianelli rettore Unipg, Alceo Macchioni prorettore e delegato rettorale Pari Opportunità Unipg, Anna Vivolo direttrice generale Unipg. Presiede Enrico Carloni direttore Dip. Scienze Politiche Unipg, Modera Maria Giuseppina Pacilli prof Psicologia Sociale Unipg. Intervengono Claudia Mantovani prof. Storia delle Donne Unipg, Federica Mannella prof. Diritto Costituzionale e Pubblico Unipg, Ilaria Failini attrice e interprete del film C’è ancora domani. Proiezione del film. Ore 16.30 Aula Magna Dipartimento Giurisprudenza (via Alessandro Pascoli 31) “Violenza di genere e del linguaggio giuridico nei procedimenti giudiziari” con Mariangela Montagna direttrice Dip. Giurisprudenza Unipg, Stefania Sartarelli prof. Diritto Penale Unipg, Sergio Sottani procuratore generale presso la Corte d’Appello di Perugia, Patrizia Mattei sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Loretta Bonamente attrice. Modera Maria Chiara Locchi prof. Diritto pubblico comparato Unipg. Alle 16.30 Tavola Rotonda “Voci, reti e memorie. Gli archivi delle donne e delle associazioni femministe in Umbria negli anni Sessanta-Settanta”. Saluti istituzionali Alceo Macchioni prorettore e delegato rettorale alle Pari Opportunità Unipg, Gian Luca Grassigli direttore Dipartimento di Lettere Unipg .

Intervengono Emanuela Costantini, Erminia Irace, Stefania Zucchini proff. Storia delle donne Unipg, Caterina Fontanella soprintendente archivistica e bibliografica dell’Umbria, Silvia Fornari sottodelegata rettorale Pari Opportunità Unipg, Federica Moretti presidente Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Sara Pasquino presidente UDI Perugia, Antonio Preteroti presidente CUG Unipg, Cinzia Rutili direttrice Archivio di Stato di Perugia, Costanza Spera assessora Pari Opportunità e Politiche Sociali Comune di Perugia. Modera Erminia Irace referente Pari Opportunità Dip. di Lettere Unipg (Sala delle Adunanze, palazzo Manzoni, piazza F. Morlacchi 11). Ore 18 Sala della Vaccara Palazzo dei Priori (Piazza IV Novembre) “Corsa ad ostacoli: pratiche di leadership e trasformazione” con Rita Zampolini Intersezioni ETS, Alessia Pauselli Cooperativa Sociale Arca di Noè, Moussa Doumbia Timbuktu APS. Coordinano Wendy Galazar e Miriam Garcia referenti Rete Donne delle Diaspore in Umbria. Ore 18.30 Circolo Arci Porco Rosso (via Galeazzo Alessi 1) “Oltre schema: laboratorio di decdostruzione” a cura di Alessio Frattini psicologo e sessuologo. In collaborazione con Arci Il Porco Rosso, Rete degli studenti medi Perugia, Udu Perugia. Ultimo panel ore 19.15 Ai Loggi Plurale Conviviale (str. dei Loggi 16/f) “Il corpo femminile” incontro e letture a cura di Lèggere, in collaborazione con Coop. Densa.

Per il programma delle altre giornate www.festivalparitadigenere.org/

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