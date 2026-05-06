Gualdo Tadino, 6 mag. 2026 – Un altro appuntamento sportivo calcistico di alto livello vedrà protagonista la città di Gualdo Tadino. Dopo aver disputato lo scorso marzo le qualificazioni UEFA Under 17 allo stadio “Luzi”(con la presenza di Islanda, Portogallo e Romania), questa volta, nel prossimo fine settimana, protagoniste saranno delle calciatrici di calcio a 5.

Domenica 10 maggio 2026, alle ore 15:00, si disputerà infatti la Finale del Trofeo Umbria di Calcio a 5 Serie C Femminile.

L’importante gara vedrà affrontarsi le squadre del Circolo Lavoratori Terni e del Real Gryphus Perugia, in un derby che promette spettacolo e che si svolgerà presso l’impianto della Scuola Media “Storelli”, in via Lucantoni, a Gualdo Tadino.

L’evento, organizzato sotto l’egida del Comitato Regionale Umbro della FIGC, rappresenta un momento di grande rilievo per il movimento del calcio a 5 femminile e testimonia l’attenzione crescente verso lo sport e i suoi valori, quali inclusione, impegno e spirito di squadra.

Come previsto dal regolamento, la finale si giocherà in gara unica: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice. Alla vincente sarà assegnato il Trofeo Umbria di Calcio a 5 Serie C Femminile, mentre entrambe le finaliste riceveranno medaglie celebrative.

L’ingresso alla gara è gratuito pertanto si invitano cittadini, sportivi e curiosi a partecipare a questo significativo appuntamento, che rappresenta un’occasione di aggregazione e di valorizzazione del territorio.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – ospitare domenica prossima la finale del Trofeo Umbria di Calcio a 5 Serie C Femminile.

Dopo aver accolto lo scorso marzo le qualificazioni UEFA Under 17 di calcio a 11 allo stadio “Luzi” questa volta Gualdo Tadino sarà protagonista nel calcio a 5 con il calcio femminile a conferma della nostra capacità di ospitare eventi sportivi di rilievo.

Sono certo sarà una bella giornata di sport ed invito tutti ad assistere a questa partita che si preannuncia avvincente”.

“Desidero ringraziare, innanzitutto, il sindaco Massimiliano Presciutti – ha dichiarato Simone Ortenzi, Responsabile Regionale del Calcio a 5 della FIGC-LND Umbria – della piena ospitalità di un evento particolarmente rilevante per il movimento pentacalcistico umbro, in una gara che vedrà affrontarsi due realtà storiche del futsal in rosa e che nella recente finale di Coppa Italia regionale hanno dato vita ad un’avvincente match, dimostrando la crescita qualitativa in atto nel nostro territorio.

La scelta di Gualdo Tadino, per la disputa di questa finale, la ritengo molto importante e “calzante” in questo periodo, anche alla luce del notevole sviluppo degli ultimi anni del futsal femminile avuto con la Women Gualdo Calcio, la quale, sposando il progetto della doppia attività, si sta rilevando società con numeri considerevoli nell’attività giovanile e con una prima squadra che rappresenta oramai una realtà per la nostra regione; a tal proposito, nel recente Torneo delle Regioni disputatosi nel Lazio, la società gualdese è stata rappresentata da ben 5 atlete, sintomo di come il futsal si possa “sposare” in maniera complementare con il calcio”.

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