Doccia fredda per l’edizione 2026 del festival dopo la notizia comunicata agli organizzatori per l’impossibilità di garantire il servizio traghetti a causa delle condizioni di difficile navigazione del Lago Trasimeno. Il concerto di Daniele Silvestri si sposta quindi al Campo del Sole di Tuoro

TUORO SUL TRASIMENO, 8 mag. 2026 – – Quest’anno Moon in June non si svolgerà all’Isola Maggiore. Non sarà così ripetuta la magia dei concerti al tramonto grazie alla location che era il vero cuore della rassegna estiva. Dopo nove anni di concerti memorabili, esclusa la parentesi dello stop di due anni per il covid, doccia fredda quindi per quella che sarebbe stata la decima edizione nell’Isola posizionata nel cuore del Lago Trasimeno.

Busitalia ha informato l’organizzazione di Moon in June dell’impossibilità di garantire il servizio traghetti per Isola Maggiore nei giorni 18 e 19 luglio, a causa delle attuali condizioni di difficile navigazione del Trasimeno.

Per tale ragione, il concerto di Daniele Silvestri (nella foto), in programma per il 18 luglio, sarà trasferito al Campo del Sole, che si trova davanti all’Isola con inizio alle ore 21.

“Moon in June – afferma la direttrice artistica del festival Patrizia Marcagnani – continuerà a lavorare affinché il Lago Trasimeno possa restare un luogo vivo, accessibile e culturalmente centrale per l’Umbria. Lo spostamento degli eventi nasce da una necessità organizzativa contingente, ma apre inevitabilmente una riflessione più ampia sullo stato del lago e sulle prospettive future delle attività culturali che da anni ne valorizzano il territorio”.

Moon in June però prosegue il suo percorso con un cartellone estivo che non si ferma. Al momento sono tre gli eventi annunciati, suggestivi e ricchi di attese. Dopo Silvestri, con il concerto del cantautore romano in tour con il nuovo album “Canzoni a sdraio” in programma quindi il 18 luglio al Campo del Sole di Tuoro, nel trentesimo anniversario della pubblicazione del disco “Il Ballo di San Vito” (1996), Vinicio Capossela porta a Castiglione del Lago, all’interno di Moon In June nel suggestivo scenario della Rocca Medievale (21 giugno, ore 21), un concerto speciale che ne ripercorre l’esecuzione integrale. Sempre alla Rocca di Castiglione del Lago, tra storia, viaggi e canzoni anche i Negrita saranno ospiti di Moon in June, con la rock band toscana che ha annunciato il tour estivo e la tappa umbra per il 30 luglio (ore 21).

La stagione estiva di Moon in June è realizzata con il patrocinio di Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Piegaro, Passignano, e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Per info e contatti:

www.mooninjune.it – info@mooninjune.it

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