TERNI, 8 mag. 2026 – Ha affrontato la questione dell’Usl unica l’Assemblea dei Sindaci della provincia di Terni svoltasi ieri, 7 maggio, in sala del Consiglio provinciale per esaminare l’ordine del giorno che prevedeva anche le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e la destinazione di ulteriori fondi per la manutenzione stradale sul territorio. Parlando dell’Usl, il Presidente Stefano Bandecchi ha ribadito la necessità di fare il nuovo ospedale di Terni in tempi brevi.

“E’ servizio essenziale – ha spiegato – che non riguarda solo i cittadini di Terni ma che è punto di riferimento anche per tutte le realtà territoriali”. Sull’Usl unica il Presidente ha poi annunciato l’intenzione di convocare tutti i Comuni dell’ambito per discutere della questione e prendere eventualmente decisioni. Nel breve dibattito sono intervenuti i Sindaci Giovanni Montani (Acquasparta), Fabio Di Gioia (Arrone) e Roberta Tardani (Orvieto) che hanno sottolineato l’inopportunità, allo stato attuale, di rivedere gli assetti dell’organizzazione sanitaria umbra.

“Nella situazione di oggi un’Usl unica non garantirebbe un equilibrio fra i territori, generando rischi di ulteriori disparità, per cui non credo vi siano le condizioni per procedere e, stante la situazione, le Usl devono rimanere due”, ha dichiarato il Sindaco Di Gioia. “Nell’Orvietano ci sono situazioni di grande difficoltà con aree lontane e marginali che imporrebbero di spingere il ragionamento più che su un’Usl unica, su un concetto di sanità integrata”, ha invece osservato il Sindaco Tardani.

Esaminata anche la proposta di Comunità energetica rinnovabile con l’audizione del presidente della Cer “Insieme sostenibili” Paolo Garofoli il quale ha spiegato che “la Cer permette di utilizzare una parte dell’energia prodotta per scopi sociali”. Il Presidente Bandecchi, rivolgendosi ai Sindaci, ha proposto che l’utilizzo possa essere indirizzato a scuole, asili, strutture pubbliche in generale o edifici di pubblico utilizzo con un efficientamento energetico che produca risparmi e ottimizzazioni. Alcuni Sindaci hanno chiesto approfindimenti e chiarimenti sulle opportunità concrete per le comunità e le modalità di attivazione.

Altro punto discusso è stato quello della viabilità. Il Presidente Bandecchi ha ricordato che l’amministrazione provinciale ha a disposizione 7 milioni che si vanno ad aggiungere ai 2 già disponibili. Dai Sindaci dell’Orvietano è staa ribadita la necessità di riaprire in tempi brevi la Sp 12 Bagnorese.

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