di GILBERTO SCALABRINI

C’è una parola che sa di casa, di carezze silenziose e di mani tese nei giorni difficili. È una parola breve, semplice, eppure immensa: mamma.

Domani sarà la sua festa, ma in realtà ogni giorno porta con sé qualcosa che riconduce a lei. Un gesto, un consiglio, una preoccupazione nascosta dietro un sorriso, quella capacità unica di esserci sempre, anche quando il tempo cambia tutto.

La mamma è il primo rifugio dell’infanzia e spesso continua a esserlo anche nell’età adulta. È la voce che consola, la presenza discreta che sostiene senza chiedere nulla in cambio. Dentro quella figura si intrecciano forza e dolcezza, sacrificio e tenerezza, coraggio e pazienza.

In un tempo veloce, dove tutto sembra consumarsi rapidamente, la maternità resta uno dei pochi legami capaci di conservare autenticità. Le madri custodiscono ricordi, tengono unite le famiglie, insegnano il valore dell’ascolto e della dedizione. Sono colonne invisibili che sorreggono la quotidianità senza clamore.

La Festa della mamma diventa allora molto più di una ricorrenza commerciale o di un mazzo di fiori. È un’occasione per fermarsi, guardarsi dentro e dire grazie. Grazie per le notti insonni, per i silenzi pieni d’amore, per le rinunce mai raccontate, per quella presenza che spesso comprendiamo davvero soltanto crescendo.

E c’è anche chi questa festa la vive con nostalgia, stringendo nel cuore il ricordo di una madre che non c’è più. Perché certi legami non conoscono assenza: continuano a vivere nei gesti, nelle parole ereditate, negli insegnamenti che accompagnano una vita intera.

Domani sarà il giorno degli abbracci sinceri, delle telefonate inattese, dei pensieri scritti a mano. Ma soprattutto sarà il giorno della gratitudine. Perché una madre, in qualunque modo la vita l’abbia disegnata, resta il volto più dolce dell’amore.