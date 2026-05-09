Terni, 9 maggio 2026 – Grande partecipazione e tanto entusiasmo a La Passeggiata per la premiazione dei mini-carri Maggiaioli non si nasce…si diventa di questa 130esima edizione del Cantamaggio Ternano.

Le creazioni dei 560 studenti delle scuole dell’infanzia ed elementari ternane hanno animato le vie del centro storico attraversando piazza Tacito, largo Villa Glori, piazza della Repubblica e via Roma fino a raggiungere il parco pubblico La Passeggiata dove si è tenuta la festa finale.

A prendere parte all’edizione di quest’anno 13 creazioni per 7 direzioni didattiche aderenti. In ordine di sfilata La meraviglia della scuola dell’infanzia XX settembre, Il risveglio della primavera: armonia di acqua e fiori della scuola dell’infanzia Piccolo Principe, Fruga bella gira e saltella: ecco la primavera più bella della scuola dell’infanzia Cospea e primaria Cianferini,

Il minimondo che vorrei: rose e fiori della scuola dell’infanzia Montessori, Primavera incantata nel profumo dei fiori della scuola dell’infanzia Cesi, E volerà la pace della scuola dell’infanzia Matteotti, Sboccia la speranza: è primavera della scuola primaria Matteotti, Il giardino della pace della scuola dell’infanzia Marmore, Pampedrago della scuola dell’infanzia Teofoli, Api al volante della scuola dell’infanzia De Sanctis, Lu magu da li 1000 culuri della scuola primaria Mazzini, Vittorio Veneto in fiore della scuola dell’infanzia Vittorio Veneto e Pane amore e fantasia della scuola primaria Battisti.

Ultimo appuntamento post evento di questa 130esima edizione è poi quello di sabato 23 maggio alle 17 per l’estrazione della lotteria del Cantamaggio ternano 2026.

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