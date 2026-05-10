Domani, lunedì 11 maggio, appuntamento alle ore 11.00 al Teatro Caio Melisso Carla Fendi

Spoleto, 10 mag. 2026 – Lunedì 11 Maggio alle ore 11 al Teatro Caio Melisso Carla Fendi è in programma un incontro tra il direttore artistico del Festival dei Due Mondi, Daniele Cipriani, il vicesindaco Danilo Chiodetti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli ed i commercianti della città di Spoleto, con l’obiettivo di avviare un confronto condiviso sulle iniziative e sulle attività in programma in occasione della 69ª edizione del Festival. (Nella foto, Daniele Cipriani eGiovanni Angelini Paroli)

L’incontro sarà un’occasione di dialogo tra l’amministrazione comunale, l’organizzazione del Festival e il tessuto commerciale cittadino, da sempre parte integrante dell’atmosfera e dell’accoglienza che caratterizzano la manifestazione.

Nel corso del confronto verranno illustrati i principali appuntamenti previsti dal 26 giugno al 12 luglio, insieme alle iniziative collaterali pensate per coinvolgere il centro storico e valorizzare le attività commerciali della città. Particolare attenzione verrà dedicata agli aspetti organizzativi, alla promozione del territorio e alle opportunità di collaborazione tra esercenti e manifestazione culturale.

L’incontro si inserisce nel percorso che accompagnerà l’avvicinamento alla 69ª edizione del Festival dei Due Mondi, con l’obiettivo comune di rendere il Festival un’esperienza sempre più partecipata e diffusa in tutta la città.

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