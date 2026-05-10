In gara 1 della semifinale playoff la Bartoccini School Volley tiene testa al più quotato avversario. Venerdì 15 al ‘Capitini’ le ragazze di Rubini hanno l’occasione per il riscatto e per allungare la serie

Perugia, 10 mag. 2026 – La Bartoccini School Volley torna a riassaporare il gusto amaro della sconfitta. Le ragazze di Rubini sono andate ko (3-2) contro l’Umbria Volley Academy Deruta in gara 1 della semifinale playoff del campionato di serie C. Una sfida molto tirata, con le Black Angels che hanno venduto cara la pelle e che hanno ceduto solo al quinto set. In avvio Deruta ha dimostrato tutte le sue qualità e condotto un set praticamente perfetto (25-18). Va ricordato che la squadra di Stramaccioni ha chiuso la regular season al primo posto.

Nel secondo set, tuttavia, la Bartoccini School Volley non si è persa d’animo e ha conquistato il pari ai vantaggi (25-27). Decisivi l’ingresso di Bartolini nel ruolo di libero e una condotta di gioco più lineare. Nel terzo Perugia si è portata addirittura avanti (21-25) grazie ad un break che sul 19-19 è valso lo scatto decisivo. Poi il ritorno di Deruta nel quarto (25-20), con le Black Angels inizialmente avanti (3-8) e poi condannate da tanti errori. Sul diciannove pari la ‘sgasata’ l’hanno data le padrone di casa. Perugia che ha dovuto rinunciare a Borzetta, non al meglio.

Al tie-break Deruta ha rotto l’equilibrio sull’8-8 e si è così aggiudicata gara 1. La Bartoccini School Volley avrà l’occasione per il riscatto venerdì 15 maggio in casa presso la palestra ‘Capitini’ a Pian di Massiano. In caso di successo della squadra di Rubini si disputerà gara 3.

UMBRIA VOLLEY ACADEMY DERUTA – BARTOCCINI SCHOOL VOLLEY 3-2

(25-18, 24-26, 21-25, 25-20, 15-10)

DERUTA: Bellucci 2, Fongo 16, Toniaccini 4, Patrignani 6, Tordo (L2), Cicogna 14, Rosati 2, Ceccarelli 14, Mancinelli (L1) ricez. 50%, Zampini 15. Non entrate: Rasi, De Santis.

BARTOCCINI: Fiorucci 23, Passeri (L1) ricez. 33%, Borzetta 11, Bartolini (L2) ricez. 21%, Gallina 1, Belli 20, Battisti 5, Proietti, Baglioni 11, Fracascia 3. Non entrate: Alberetti, Rinaldi, Tabacchioni, Ciabilli.DERUTA: battute sbagliate 9, ace 16, muri 9, ricezione 46% (perfetta 16%), attacco 26%, errori 27.

BARTOCCINI: battute sbagliate 9, ace 7, muri 18, ricezione 38% (perfetta 21%), attacco 28%, errori 42.

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