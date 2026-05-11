Terni, 11 maggio 2026 – È caccia all’uomo tra Stroncone e la periferia ternana, ma anche in altre zone, dopo la brutale aggressione consumata nel pomeriggio di sabato a bordo di un autobus di linea. Un viaggio qualunque trasformato in pochi istanti in un incubo: una donna colpita ripetutamente con un martello alla testa davanti ai passeggeri terrorizzati, poi la fuga del marito aggressore, sparito nel nulla subito dopo aver abbandonato l’arma e il braccialetto elettronico poco distante dal mezzo pubblico.

Le ricerche del 43enne marocchino M.E.M., queste le sue iniziali, proseguono senza sosta. L’uomo, accusato di aver aggredito violentemente la moglie nella zona di Santa Lucia di Stroncone, avrebbe fatto perdere le proprie tracce immediatamente dopo l’assalto.

È nascosto? Ha trovato rifugio presso qualche connazionale? Oppure è riuscito ad allontanarsi fino alla capitale, convinto di poter far perdere definitivamente le proprie tracce, o ancora si nasconde in qualche bosco della zona? Sono queste le domande che accompagnano da ore il lavoro serrato degli investigatori.

Sul posto sono scattate le operazioni delle forze dell’ordine, impegnate da ore nel tentativo di rintracciarlo. Il martello utilizzato per l’aggressione e il dispositivo elettronico di controllo sono stati recuperati nelle vicinanze dell’autobus, elementi che confermano la fuga precipitosa del 43enne dopo l’attacco.

Intanto sul gravissimo episodio interviene anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che parla di un fatto “inaccettabile” e rilancia la necessità di un’azione sempre più incisiva contro la violenza di genere.

«È inaccettabile che, ancora una volta, nella nostra terra un uomo tenti di togliere la vita a una donna, colpendo al cuore la nostra comunità con una violenza che non può essere tollerata» afferma la presidente. «Quanto accaduto a Stroncone conferma con drammatica evidenza che la violenza di genere non è un fatto privato, ma una questione di salute pubblica, sicurezza e dignità umana, da contrastare ogni giorno con un’azione istituzionale concreta, continua e coordinata».

Proietti ricorda poi il piano regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”, attraverso il quale la Regione sta rafforzando la rete tra sanità, scuole, servizi sociali, Comuni e forze dell’ordine per intercettare tempestivamente le situazioni di rischio e garantire protezione alle vittime. «Abbiamo destinato risorse specifiche al consolidamento dei servizi antiviolenza e all’attivazione di nuovi centri e sportelli sul territorio, perché la protezione deve essere capillare e immediata» sottolinea la governatrice.

Al centro dell’azione regionale anche il tema della prevenzione culturale. «Continuiamo a investire in percorsi educativi nelle scuole e in iniziative di formazione e sensibilizzazione per promuovere un cambiamento profondo fondato sul rispetto della donna e della dignità di ogni persona. Solo una rete solida e un impegno quotidiano possono spezzare la spirale della violenza».

Infine la presidente assicura vicinanza alla vittima e alla sua famiglia: «Non lasceremo sola la donna coinvolta né i suoi familiari. Continueremo a rafforzare tutte le azioni di protezione e difesa delle donne, soprattutto nel momento più delicato che segue la denuncia delle violenze subite, garantendo una rete efficace e tempestiva capace di tutelarle concretamente da ogni forma di ritorsione o ulteriore violenza»

(Foto elaborata da A.I)