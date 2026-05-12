Perugia, 12 maggio 2026 – Tutto pronto per DALLA COSTOLA DI UNA COLOMBA – Assemblea poetica, lo spettacolo con i detenuti attori della Casa Circondariale di Perugia Capanne, nell’ambito dell’ottava edizione del progetto “Per Aspera Ad Astra – riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, in scena giovedì 14 maggio alle 18 presso la Casa Circondariale di Capanne e lunedì 18 maggio alle 19.30 al Teatro Morlacchi di Perugia (entrambe le repliche sono sold out).

La messa in scena diretta da Vittoria Corallo, promossa da Acri (l’Associazione nazionale delle fondazioni di origine bancaria) realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia e prodotta dal Teatro Stabile dell’Umbria, è l’ottavo capitolo di una ricerca portata avanti insieme ai detenuti pensata per contribuire al recupero dell’identità personale e alla risocializzazione dei detenuti.

Dal 2018 “Per Aspera ad Astra” ha portato percorsi di professionalizzazione nei mestieri del teatro in più di 20 carceri italiane coinvolgendo oltre 1.000 detenuti.

In questa edizione sono 17 le compagnie teatrali e 12 le fondazioni di origine bancaria che in 16 Istituti di pena di tutta Italia realizzano progetti di formazione e di teatro.

Anche quest’anno a Perugia, il progetto ha previsto un corso di recitazione e rielaborazione drammaturgica e un corso di Illuminotecnica e fonica teatrale all’interno della Casa Circondariale, e ha coinvolto le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto, del Liceo Scientifico Alessi, del Liceo scientifico G. Galilei, del Liceo delle scienze umane e linguistico A. Pieralli e di OUT! l’Organismo Teatrale Universitario dell’Università degli Studi di Perugia.

LO SPETTACOLO – Dalla costola di una colomba. Assemblea poetica

Proviamo a rivoluzionare un ipotetico spazio assembleare, cambiando gli strumenti in cui si esercitano il dialogo e la democrazia. Immaginiamo che non sia necessario raggiungere una conclusione, né trovare una posizione vincente, e che il percorso dell’espressione emotiva e poetica vada di pari passo con quello del pensiero e della riflessione.

Virginia Woolf scrive Le tre Ghinee così: tracciando una strada diversa per l’umanità a venire, definendo un’alterità sociale, di cui le donne del suo tempo erano naturalmente custodi, che potesse favorire la pace. Rispondeva che per prevenire la guerra bisognava immaginare un altro modo di essere mondo, e che lo sguardo delle donne, allora ancora profondamente distante da quello degli uomini, fosse necessario per farlo. Sono passati 90 anni da quelle lettere rivoluzionarie, per le donne sono cambiate molte cose, anche se restano più latenti delle disparità di fatto, sembra che il mondo si trovi immerso in un contesto che si può tristemente rispecchiare in quegli anni. Ci avviciniamo a quella visione come quando portiamo una conchiglia all’orecchio, perché ci sussurri un orizzonte, che speriamo possa ancora realizzarsi.

Dalle NOTE DI REGIA di Vittoria Corallo – In questo momento storico le certezze su cui si basa il nostro modo di vivere sembrano sgretolarsi, il cuore delle democrazie occidentali mi appare gravemente ammalato, e davanti alla violenza, che osserviamo quasi ogni giorno, ci sentiamo testimoni impotenti. Immagino che lo scenario in cui siamo immersi, con tutte le differenze specifiche dei diversi contesti storici, sia simile a quello che vedeva Virginia Woolf intorno a sé nel 1933, quando il segretario di un’associazione antifascista le chiedeva “Che cosa possiamo fare per prevenire la guerra?”.

La sua risposta arriva dopo tre anni ed è raccolta nel suo saggio Le tre ghinee in cui immagina una trasformazione radicale in cui le donne abbiano accesso a quegli spazi e libertà, che fino ad allora erano stati un privilegio esclusivo degli uomini, ma riformula i valori che dovrebbero definire quegli spazi e quelle libertà. Riconosce che le radici della guerra e dei totalitarismi sono allacciate ai principi che di fatto promuovono un modello sociale gerarchico, in cui il dominio è un esercizio quotidiano e che nell’educazione, ad esempio, la spinta alla competizione sia il seme di quelle ramificazioni. Portare questa riflessione in carcere è stata una sfida, ma ogni volta che l’abbiamo affrontata era sempre più evidente quanto fosse necessaria.

Dalla costola di una colomba è il tentativo di una riformulazione che si appoggia allo sguardo di Virginia Woolf: se le donne, estranee alla guerra e a quei valori sociali che, in maniera sotterranea, la promuovono, fossero custodi di una differenza, non importa se innata o accidentale, potrebbero assecondare quell’alterità e dargli uno spazio pubblico e politico. E se fosse proprio quella parte, che è mancata nello sviluppo della struttura del mondo, la custode della pace?

Le tre Ghinee è un testo capace di infilarsi nelle trame più fitte delle narrazioni dominanti, stimolando il pensiero critico e la ricerca di una verità che è più complessa di come spesso viene raccontata.

CREDITI

Dalla costola di una colomba. Assemblea poetica

Liberamente ispirato da Le tre ghinee di Virginia Woolf

Ideazione e regia Vittoria Corallo

Con i detenuti attori della Casa Circondariale di Capanne, le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto, del Liceo Scientifico Alessi, di OUT! l’Organismo Teatrale Universitario dell’Università degli Studi di Perugia

Cura dei movimenti Marta Bichisao

Luci Emiliano Austeri e Ludovico Lesina

Scene Chiara Ghigi e Attrezzeria urbana Aps

Costumi Rosa Mariotti

Paesaggi sonori Nicola Fumo

Video Riccardo Dogana

Collaboratore alla formazione Carlo Dalla Costa

una produzione Teatro Stabile dell’Umbria nell’ambito del progetto Per Aspera Ad Astra promosso da Acri realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia

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