Terni, 12 maggio 2026 – Il SIM Carabinieri Umbria, per voce del suo Segretario Generale Regionale Sergio Pappone, esprime il più vivo compiacimento e un sentito ringraziamento ai militari del Comando Provinciale di Terni per la brillante operazione che ha portato, in tempi record, al fermo del presunto autore del tentato femminicidio avvenuto sabato scorso nel comune di Stroncone. (Nella foto, il comandante provinciale dei Carabinieri di Terni, col. Antonio De Rosa)

“L’epilogo di questa drammatica vicenda – dichiara il Segretario Generale del SIM Umbria Sergio Pappone – è la testimonianza tangibile dell’efficienza e della dedizione dei Carabinieri sul territorio. Non appena scattato l’allarme, la macchina investigativa si è mossa con una coordinazione esemplare.” L’operazione non è stata frutto del caso, ma il risultato di un acume investigativo di altissimo livello. Fin dalle prime ore successive all’aggressione, i militari hanno messo in campo un importante dispiegamento di forze, rendendo impossibile ogni via di fuga.

Una conoscenza capillare del tessuto locale che ha permesso di stringere il cerchio attorno al sospettato in poche ore. “Vedere una risposta così ferma e rapida dello Stato, attraverso l’Arma dei Carabinieri, rassicura l’intera comunità umbra”, prosegue il Segretario Generale Sergio Pappone.

“Come sindacato, siamo orgogliosi di rappresentare donne e uomini che, con professionalità e coraggio, affrontano situazioni di tale gravità per tutelare le vittime di violenza di genere, una piaga che richiede non solo prevenzione, ma anche una risposta repressiva immediata e impeccabile come quella vista a Terni.” Il SIM Carabinieri Umbria rinnova i propri complimenti a tutti i reparti coinvolti, dal Nucleo Investigativo Provinciale alle Stazioni locali ed ai reparti speciali, che hanno operato in perfetta sinergia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni.

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